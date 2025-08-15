La Euskal Jira irundarra cumplía este año 45 ediciones y lo hizo incorporando varias novedades en el diseño de su programa. Aunque la esencia de ... la fiesta se mantuvo, las modificaciones fueron sensibles y el Ayuntamiento de Irun ha valorado de forma muy positiva el desarrollo de la Euskal Jira del pasado sábado con los cambios incorporados este año. «Han permitido mantener la participación ciudadana con respecto a convocatorias anteriores», aseguraban desde el consistorio. «Ya desde el viernes, con las primeras actividades para familias, y en general durante los tres días, se vivió un ambiente festivo excepcional, marcado por el desfile de gurdias en horario de mañana y el regreso de la comida popular». Estas dos novedades del sábado «han sido recibidas con gran aceptación por parte del público», según el balance conjunto realizado entre el Ayuntamiento y la organización de la Euskal Jira.

Por ese motivo, desde el consistorio irunés se ha trasladado directamente la felicitación a los organizadores del evento «por el acierto en las decisiones tomadas» y el agradecimiento «por el esfuerzo realizado».

«Queríamos que la Euskal Jira siguiera creciendo y lo hemos conseguido», señaló la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, quien quiso agradecer de manera explícita «la implicación de asociaciones, colectivos y ciudadanía que han hecho posible esta celebración tan arraigada del mes de agosto en Irun. Los cambios introducidos este año van encaminados a asegurar que la fiesta siga viva, conectada con la ciudad y con su gente», añadió.

Nuria Alzaga Delegada Cultura«Los cambios buscan que la fiesta siga viva, conectada con la ciudad y con su gente»Iñaki Olazabal Pte. Euskal Jira«Entre todos, incluido el público, hemos hecho este año una de las ediciones más emotivas»

La edición de este año ha contado con un total de nueve gurdias temáticas en el desfile, una más que el año pasado, junto con dantzaris, trikitilaris, txistularis, bertsolaris, agrupaciones culturales y «una gran afluencia de público a lo largo del recorrido por la mañana. El ambiente matinal permitió disfrutar del desfile en mejores condiciones, algo muy valorado tanto por las personas participantes como por quienes se acercaron a presenciarlo».

Desde el consistorio consideran que uno de los momentos más destacados fue el regreso de la comida popular al frontón de Santiago, con cerca de 600 personas compartiendo mesa y celebración. «Había un deseo claro de recuperar ese espíritu festivo popular que siempre ha acompañado a la Euskal Jira, y esta comida lo ha hecho posible», subrayó Alzaga. «Era importante reforzar el carácter participativo de la fiesta y creemos que esta edición lo ha puesto en valor con actividades como la comida».

Por su parte, Iñaki Olazabal, presidente de Irungo Euskal Jira, remarcó que «este año, entre participantes en la jira, público asistente y asociaciones organizadoras se ha conseguido celebrar una de las ediciones más emotivas de los últimos años. Nos hace especial ilusión ver cómo las generaciones más jóvenes se suman con entusiasmo, asegurando así el relevo y la continuidad de esta fiesta». Olazabal dedicó «un agradecimiento especial» a la labor de la brigada municipal y la Policía Local «por el apoyo que nos han brindado para que todo saliera perfecto».

Durante todo el fin de semana, la ciudad ha ofrecido una programación paralela que ha reforzado el ambiente festivo: feria de artesanía, actividades infantiles, conciertos, deporte rural, dantza y kalejira, todo ello con un protagonismo especial para las asociaciones culturales locales. «La suma de propuestas ha convertido esta Euskal Jira en una celebración multiformato, abierta a todos los públicos, con el atractivo el domingo de la Gipuzkoako Pentatloi Txapelketa», valoraron desde el consistorio.