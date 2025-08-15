Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El desfile matinal de la Euskal Jira contó con buena participación, muy buen ambiente en el interior y mucho público en el recorrido. F. DE LA HERA

Irun

«Queríamos que la Euskal Jira siguiera creciendo y lo hemos conseguido»

El Ayuntamiento y los organizadores coinciden en el buen funcionamiento de los cambios que se han incorporado este año

Iñigo Morondo

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54

La Euskal Jira irundarra cumplía este año 45 ediciones y lo hizo incorporando varias novedades en el diseño de su programa. Aunque la esencia de ... la fiesta se mantuvo, las modificaciones fueron sensibles y el Ayuntamiento de Irun ha valorado de forma muy positiva el desarrollo de la Euskal Jira del pasado sábado con los cambios incorporados este año. «Han permitido mantener la participación ciudadana con respecto a convocatorias anteriores», aseguraban desde el consistorio. «Ya desde el viernes, con las primeras actividades para familias, y en general durante los tres días, se vivió un ambiente festivo excepcional, marcado por el desfile de gurdias en horario de mañana y el regreso de la comida popular». Estas dos novedades del sábado «han sido recibidas con gran aceptación por parte del público», según el balance conjunto realizado entre el Ayuntamiento y la organización de la Euskal Jira.

