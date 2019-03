Sí se Puede Irun da por rotas las negociaciones con el Gobierno local para el presupuesto IÑIGO MORONDO Sábado, 2 marzo 2019, 00:41

El portavoz de Sí se Puede Irun, David Soto, anunció ayer la ruptura de la negociación presupuestaria entre su grupo y el Gobierno municipal, una decisión «compartida, el único acuerdo que hemos sacado de toda la negociación del presupuesto».

Soto recordó enmiendas que su grupo consideraba clave («plurianuales para la segunda fase del CBA y el traslado de las pistas de Plaiaundi a Txenperenea, proyecto de viviendas de emergencia social en Lucas de Berroa, plan de choque a favor del pequeño comercio, aumento de las partidas de igualdad, plan integral de uso de los espacios culturales de referencia»), junto a cambios en la política de aparcamiento («gratuidad nocturna del parking de Ficoba y lanzadera gratuita al centro, reducción de precios de parking subterráneos, municipalización de la OTA en 2021, redacción de proyecto de aparcamientos en altura...»). «La respuesta general ha sido la callada. Condicionaban cualquier acuerdo a rebajar el tono en nuestra labor de oposición y que no pactáramos enmiendas con otros grupos. Rechazaron compromisos plurianuales porque, dicen, hipotecan a la próxima corporación y no han reconocido el problema del aparcamiento». Así, se han cerrado las conversaciones «y ahora el PSE tendrá que explicar a la ciudadanía por qué no es capaz de alcanzar acuerdos con ninguna fuerza de la oposición».

Soto advirtió además que, tras las elecciones, «Elkarrekin Podemos será parte de cualquier gobierno que se forme en la ciudad. Esperamos que liderándolo, pero en la aritmética seremos necesarios sea el gobierno que sea». No dio «por muerta» ninguna posibilidad, pero advirtió que «lo inteligente por parte del PSE hubiese sido tener otra actitud hacia nosotros. No nos ha respetado en estos cuatro años».

Sin poder usar una AVV

Soto también explicó que el pasado lunes, una reunión con la ciudadanía sobre aparcamiento que programaron en el local de la AVV de San Miguel se tuvo que celebrar en la calle. «La AVV nos dio permiso, pero técnicos del Ayuntamiento les advirtieron el viernes que esa reunión requería de otro tipo de autorización, por el SAC. Un tipo de permiso que no tienen que solicitar concejales del Gobierno cuando van a una AVV y que no se solicita para otras conferencias y actividades. Otro ejemplo de cómo este Gobierno trata a la segunda fuerza del Ayuntamiento».