Vista general del polígono industrial de Zaisa, en Irun, donde se produjeron los hechos. I. Morondo

A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun

Tanto el agresor como la víctima son franceses, y el segundo pidió ayuda a agentes de la Policía Nacional asegurando que temía por su vida

A. I.

Martes, 14 de octubre 2025, 11:52

Comenta

Un ciudadano francés ingresó en prisión tras ser detenido en una calle de Irun por la presunta comisión de un delito de amenazas graves a ... un conductor y por realizar varios disparos con un arma de aire comprimido contra su vehículo tras una discusión de tráfico, según ha informado este martes la Policía Nacional. El agresor es un joven de 21 años residente en Saint-Vincent-de-Tyrosse (Las Landas), y la víctima vecino de Biarritz.

