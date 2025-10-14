A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun

Un ciudadano francés ingresó en prisión tras ser detenido en una calle de Irun por la presunta comisión de un delito de amenazas graves a ... un conductor y por realizar varios disparos con un arma de aire comprimido contra su vehículo tras una discusión de tráfico, según ha informado este martes la Policía Nacional. El agresor es un joven de 21 años residente en Saint-Vincent-de-Tyrosse (Las Landas), y la víctima vecino de Biarritz.

Los hechos se produjeron en el polígono industrial de Zaisa a mediados del pasado mes de septiembre. Según las mismas fuentes, un individuo, que se encontraba en estado de nerviosismo y gran excitación, se acercó a agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Irun solicitando ayuda, ya que aseguraba temer por su vida. Según relató, tras una pequeña discusión de tráfico había sido perseguido por el conductor de otro vehículo, que no dejaba de acosarle con maniobras de conducción muy peligrosas que estaban poniendo en riesgo tanto la vida de la víctima como la del resto de usuarios de la vía.

El denunciante manifestó que el agresor llegó incluso a bloquearle con su propio vehículo, impidiéndole continuar la marcha. Agregó que al mismo tiempo le profirió gritos y constantes amenazas de muerte. La situación se agravó cuando, según declaró la víctima a los agentes, el individuo esgrimió una pistola y efectuó varios disparos contra su coche, impactando al menos dos proyectiles en la luna trasera del vehículo.

Comprobados estos extremos, los policías pudieron constatar la existencia de impactos compatibles con un arma de fuego en el automóvil de la víctima. Tras contrastar lo declarado lograron localizar y detener al presunto autor de los hechos pocas horas después. Durante el registro de su vehículo intervinieron una pistola de aire comprimido con munición, diversas armas blancas y objetos contundentes, entre ellos un bate de béisbol y un cuchillo de grandes dimensiones.

Las fuentes consultadas han indicado que a pesar de ser tanto el agresor como la víctima franceses no existía ninguna relación entre ambos cuando se produjo la discusión de tráfico.

Tras la práctica de las diligencias oportunas, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Irun, que decretó su inmediato ingreso en prisión.