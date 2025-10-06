Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un agente de la Policía Local recorre el entorno de Fermín Calbetón. F. DE LA HERA
Irun

La Policía Local de Irun se forma en atención a situaciones de violencia machista y colonias felinas

La plantilla del cuerpo policial recibirá varios cursos entre octubre y noviembre

Joana Ochoteco

Irun

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:44

La plantilla de la Policía Local recibirá en los próximos meses formaciones que abordan «cuatro ámbitos de especial relevancia». Desde el área de Seguridad y ... Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento han subrayado el «compromiso municipal con la mejora continua de la labor policial, entendiendo que la formación es una herramienta esencial para dotar a las y los agentes de recursos y conocimientos que redunden en un mejor servicio a la ciudadanía».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

