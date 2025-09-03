«Hemos hecho una plantilla totalmente nueva y con el objetivo de estar arriba»

El Real Unión ha vivido un mercado estival largo y cargado de trabajo. Como bien explicó este miércoles el director deportivo, Mikel Bengoa, «a principios ... de junio tomamos la decisión de renovar completamente la plantilla, traer todo caras nuevas para la temporada 2025-26. Al principio valoramos la posibilidad de ofrecer la renovación a dos o tres jugadores pero finalmente decidimos acometer una renovación total».

Obviamente esa decisión ha condicionado el desarrollo del verano en las oficinas del Stadium Gal. No sólo se trataba de renovar el plantel sino de hacerlo «con una apuesta por 'localizar' el primer equipo porque creemos que eso nos puede dar mucha identidad». Con la llegada de 9 jugadores guipuzcoanos al primer equipo, prácticamente la mitad de un grupo de 20 futbolistas, Bengoa está satisfecho en ese sentido.

Lo está también con la calidad del conjunto porque esos nueve guipuzcoanos se han completado con «jugadores de primer nivel para esta categoría y creemos que tenemos una plantilla acorde para cumplir los objetivos prestablecidos, que pasan por luchar por el ascenso». También con el número de componentes está satisfecho el director deportivo. «Tenemos 20 futbolistas con ficha del primer equipo, 14 mayores de 23 años y 6 menores de 23 años. Además, tenemos 6 jugadores que total o parcialmente están en dinámica de primer equipo», aunque su licencia federativa será del Roca. En ese sentido, Bengoa subrayó que en el filial «también estamos invirtiendo muchos recursos y queremos que haga una buena campaña en la categoría de división de honor regional».

Fichajes internacionales

Bengoa fue cuestionado sobre la política de fichajes de futbolistas de otros países ya que entre Roca y primer equipo se han producido varias incorporaciones de ese perfil.

El director deportivo señaló que sí se ha planteado «una pequeña estrategia» que tiene que ver con «tratar de incorporar jugadores de nivel internacional que por su juventud y su proyección puedan acabar dando un salto» de nivel durante su etapa en el Real Unión. Se ha planteado en algunos casos directamente para el primer equipo como con Corentin Louakima, pero también con jugadores para el filial «que pueden jugar en el primer equipo e incrementar la competitividad». Bengoa incidió en que esas incorporaciones persiguen un objetivo muy claro de «intentar incrementar y mejorar más el nivel de nuestra plantilla y de los jugadores de nuestro club», pero que la base del trabajo realizado ha sido 'localizar' las plantillas, «reunir en el club talento local», en el caso del primer equipo en un contexto guipuzcoano y en el del Roca, «con un carácter más comarcal. A partir de esa base podemos complementar esos perfiles con jugadores de fuera, incluso extranjeros, que nos ayuden también a dar un mayor nivel y ojalá muchos éxitos a futuro».