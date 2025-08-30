Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La palista irundarra Nerea García ha redondeado su primera temporada en categoría absoluta con un 17º puesto en K1 200 en el Mundial.

Irun

«Piensas que ir al mundial ya es increíble, pero una vez allí no te conformas, quieres más»

La irundarra Nerea García ha disputado su primer mundial absoluto de sprint en Milán donde se coló en la final B del K1 200

Iñigo Morondo

Irun

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31

La cantera de piragüistas locales parece inagotable. Nerea García, que desde hace años venía despuntando en categoría junior y sub 23, ha dado este año ... un paso de gigante. Con 24 años, en su primera temporada en categoría absoluta, no sólo ha logrado un billete para el Mundial Absoluto de Sprint, sino que una vez en Milán, donde se ha disputado la cita con los mejores palistas del mundo, se ha colado en la final B del K1 200. Aunque ella cree que «podría haber sido mejor, porque la verdad es que no han sido mis mejores regatas del verano», el decimoséptimo puesto del mundo es más que meritorio.

