No estamos tan mal Ekhi durante un momento del partido en Sarriena contra el Leioa. / DV El Real Unión le ganó 0-1 al Leioa en la que fue su segunda victoria del curso a domicilio y acumula cinco jornadas sin conocer la derrota | BORJA OLAZABAL IRUN. Martes, 29 enero 2019, 00:34

No está siendo una buena temporada para el Real Unión. De eso no hay ninguna duda. Los cuatro puntos sumados en las dos primeras jornadas, que colocaron a los de Irun en los puestos cabeceros, no fueron más que un espejismo que se ha esfumado como cuando un hombre perdido en el desierto se acerca a beber agua de un oasis.

El paso de las semanas del campeonato ha ido golpeando a los unionistas, que con pocas victorias y muchos empates, no se han visto nunca con opciones de pelear por uno de los cuatro primeros puestos, esos que permiten disputar el play-off y soñar por el ascenso.

A pesar de la mala situación clasificatoria y de las dificultades del equipo para ganar, la figura del entrenador nunca se ha puesto en entredicho, aunque hubo un momento en el que algunas miradas se empezaron a dirigir al banquillo. Sin estar Juan Domínguez en la picota, lo cierto es que los últimos resultados le han dado aire al técnico. Y también a la plantilla y a los aficionados.

Y es que si miramos lo que ha pasado en los cinco últimos encuentros ligueros -desde la última derrota- y sumamos al campeonato doméstico la eliminatoria de octavos de final de la Copa Federación, lo cierto es que podríamos decir aquello de: no estamos tan mal.

Después de caer contra el Vitoria el pasado 16 de diciembre, el Real Unión no ha vuelto a perder. En los cinco siguientes encuentros de liga ha conseguido dos triunfos y tres empates. La última de las victorias llegó el sábado con el triunfo en Sarriena contra el Leioa, al que los de Irun se impusieron 0-1 gracias a un tanto de Jorge Galán. Fue la segunda victoria del curso a domicilio tras la de la segunda jornada en Amorebieta.

Y a estos cinco partidos sin perder hay que sumar los dos de la Copa Federación contra la Peña Sport. La ida terminó con empate (3-3 en el campo de San Francisco) y la vuelta con victoria y pase a los cuartos de final (4-0 en Gal).

En resumidas cuentas, nueve puntos de quince posibles en liga y tres victorias y cuatro empates en los siete últimos partidos que el Real Unión ha jugado. La racha no es mala. De haber sido así durante todo el curso, los txuribeltz estarían mucho más arriba.

En Gal contra el Gernika

Los puntos sumados han permitido a los de Juan Domínguez escapar de la parte peligrosa de la clasificación. Los irundarras ocupan la undécima posición con 27 puntos y están a tres del Sporting B, que es décimo. La renta con la zona roja de la tabla es de seis puntos, tanto con el puesto de promoción de descenso como con el descenso directo.

En ese puesto de promoción está el Gernika, que será el rival de los unionistas en la próxima jornada. El partido se jugará el sábado a las 19.30.