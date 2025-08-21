Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Mariño Real Unión jugó su primer amistoso de la temporada el miércoles en Anglet. MARIÑO+REAL UNIÓN

Irun

El Mariño Real Unión prepara su llegada a la 3ª RFEF con cinco incorporaciones

El trabajo de preparación para jugar en una competición nacional empezó a primeros de mes, aunque la liga arranca el 21 de septiembre

Iñigo Morondo

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31

El proyecto del Mariño Real Unión empieza una nueva e ilusionante temporada tras haber saldado con sendos ascensos las dos disputadas desde que ambos clubes ... decidieron sumar fuerzas para potenciar el fútbol femenino en la ciudad.

