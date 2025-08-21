El Mariño Real Unión prepara su llegada a la 3ª RFEF con cinco incorporaciones

El proyecto del Mariño Real Unión empieza una nueva e ilusionante temporada tras haber saldado con sendos ascensos las dos disputadas desde que ambos clubes ... decidieron sumar fuerzas para potenciar el fútbol femenino en la ciudad.

El coordinador técnico del proyecto, Alberto Mancebo, explica que más allá de que el primer equipo vaya a jugar en 3ª RFEF, «es una temporada importante para toda la estructura, con objetivos ambiciosos para muchos de nuestros equipos», como el Preferente y el Cadete de Honor, que han empezado a entrenar esta semana. El resto lo irán haciendo progresivamente. «El primer equipo arrancó mucho antes, a primeros de mes. Hemos diseñado una pretemporada algo diferente, con trabajo específico al principio, luego preparación general para volver a lo específico otra vez antes de arrancar la liga». Será casi mes y medio de trabajo. «Va a ser una temporada en la que habrá que competir muy bien para estar al nivel y todos queremos que las chicas lleguen bien preparadas, ellas las primeras».

Siguen Sara Mateos, María Díez, Nahia Gaztelumendi, Ninbe Lizardi, Olaia Alza, Naia Martin, Hatra Nafi, Anne Royo, Melani Lizaso, Nahia Alza, Amaia Aguirre, June Alza, Miren Larrañaga, Eider López, Ane Lopetegi, Ainhitze Izagirre.

Suben del cadete Aaliyah Aoutarson, Adriana Cienfuegos y Alexia Martín.

Se incorporan Alejandra Baleztena, Carla Penedo, Naroa Zubiaurre, Idoia Garde y Olaia Telletxea.

Staff técnico Imanol Gómez (entrenador), Dani del Val, Oier Oca y Gorka Zumeta, con Alberto Mancebo como coordinador de toda la sección.

El primer partido en la nueva categoría será contra el filial del Alavés, en casa, el 20 ó 21 de septiembre. La siguiente parada será en Zubieta, para medirse a la Real Sociedad C. Antes, hay previstos varios amistosos de preparación. El primero se jugó el miércoles en Anglet, con derrota para las irundarras, que llegaron al encuentro con mucha carga acumulada. El choque acabó 2-1, con June Alza como goleadora visitante.

El día 27 el Mariño Real Unión jugará contra el Bayonne a domicilio y ese fin de semana elevará pulsaciones con un partido en Logroño el sábado con la UD Logroñés (3ª RFEF pero otro grupo) y otro el domingo en casa contra el Bizkerre, no el filial que comparte grupo de 3ª con las irundarras, sino el primer equipo del club vizcaíno, el de 2ª RFEF. Para acabar, jugarán contra el Oberena de la 3ª navarra el fin de semana siguiente. «Hemos buscado equipos de nivel similar al que nos vamos a encontrar en liga, pero evitando a los rivales contra los que jugaremos en competición», apunta Mancebo.

Para cubrir las salidas que se han producido y ampliar un poco el grupo, la plantilla de este año ha incorporado ocho jugadoras. En realidad, tres de ellas, que eran cadetes la pasada temporada, estuvieron en dinámica de primer equipo prácticamente todo el curso. Otras cinco sí son nuevos fichajes. «Alejandra Baleztena es de Irun, del Mariño de siempre. Ha estado un año en el Oiartzun porque le ofrecieron jugar en categoría nacional, en 3ª RFEF. Al poder ofrecerle lo mismo aquí, ha vuelto», comenta Mancebo. Carla Penedo «es una defensa central de Hendaia que, como Alejandra, es de 2008, eran cadetes el año pasado». De Lesaka llegan la delantera Idoia Garde y la mediapunta Olaia Telletxea. Ambas son de la cantera del Beti Gazte, aunque Garde ha pasado un año en el Zarautz, en Liga Vasca. La única de más allá de la comarca Bidasoa-Bortziriak es Naroa Zubiaurre, de la cantera del Eibar. «Va a estudiar en Donostia y buscaba equipo por esta parte de Gipuzkoa y nuestro proyecto le ha gustado».

Son los nuevos recursos con los que contará el técnico, Imanol Gómez, para elevar el nivel que su equipo alcanzó el pasado año.