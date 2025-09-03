El Mariño Real Unión va afinando el ritmo de cara al inicio liguero

El Mariño Real Unión sigue con sus encuentros de pretemporada para los que ha buscado rivales de nivel similar al que puede encontrarse este año ... en la 3ª RFEF pero evitando, precisamente, a los que serán sus compeñeros en el Grupo IV de la categoría. Las chicas que entrena Imanol Gómez arrancaron con derrota 2-1 en Anglet «en un partido en el que nos faltó intensidad», una carencia que «no se ha vuelto a dar en ninguno de los siguientes partidos». La siguiente cita, contra el Aviron Bayonnais, dejó mejores sensaciones y una victoria por 1-2 con goles de Ninbe Lizardi y la pichichi del pasado curso, Ainhitze Camargo.

Este pasado fin de semana, las irundarras tuvieron doble duelo. En Logroño se impusieron el sábado a la UD Logroñés, también de 3ª RFEF aunque del Grupo XVI, por 3-4 con Camargo, Claudia y Ali Aoutarson como goleadores (además de un gol rival en propia puerta). La cita del domingo tenía doble dificultad. Primero, porque llegaba después de haber jugado la víspera; segundo, porque era ante un rival de 2ª RFEF, el Bizkerre, cuyo filial fue rival la temporada pasada y lo será de nuevo en esta porque también ascendió. «Perdimos 1-4 pero fue un partido muy competido que pudo ganar cualquiera, pero es verdad que en los últimos 10 minutos aflojamos un poco y nos cayeron dos goles», explica Gómez.

Salto de nivel

El entrenador del Mariño Real Unión asegura estar «muy contento con la marcha de la pretemporada. Estoy viendo a las chicas muy motivadas. El año pasado parecía imposible que pudieran exigirse más, pero este año lo están haciendo». La llegada de cinco incorporaciones «ha ayudado a subir el nivel. No tanto por su calidad individualo, que también, pero sobre todo porque han llevado al resto a apretar más, a competir más para ganarse un sitio y se está notando». Imanol Gómez tiene claro que «esta temporada, en 3ª RFEF, no nos valdrá el ritmo, la velocidad del año pasado. Tenemos que dar un salto y lo estamos haciendo. Creo que las propias jugadoras están contentas en cuanto a esa mejoría. El domingo contra el Bizkerre el partido se jugó a una velocidad por parte de los dos equipos que yo el año pasado no vi ni en nuestro mejor partido contra la Real C».

La liga empezará el 20 o el 21 de septiembre en casa contra el Alavés B.