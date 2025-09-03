Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ainhitze Camargo ha seguido viendo puerta en pretemporada. B. DUARTE

Fútbol

El Mariño Real Unión va afinando el ritmo de cara al inicio liguero

El equipo ultima su preparación para debutar en 3ª RFEF dentro de dos semanas contra el Alavés B

Iñigo Morondo

Irun

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:09

El Mariño Real Unión sigue con sus encuentros de pretemporada para los que ha buscado rivales de nivel similar al que puede encontrarse este año ... en la 3ª RFEF pero evitando, precisamente, a los que serán sus compeñeros en el Grupo IV de la categoría. Las chicas que entrena Imanol Gómez arrancaron con derrota 2-1 en Anglet «en un partido en el que nos faltó intensidad», una carencia que «no se ha vuelto a dar en ninguno de los siguientes partidos». La siguiente cita, contra el Aviron Bayonnais, dejó mejores sensaciones y una victoria por 1-2 con goles de Ninbe Lizardi y la pichichi del pasado curso, Ainhitze Camargo.

