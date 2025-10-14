La lucha contra el cáncer tomó el Ensanche

Martes, 14 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

La asociación de comercio Bidashop celebró el pasado fin de semana su evento contra el cáncer, organizado junto con la peluquería K.E. Albistur. La plaza del Ensanche se llenó de actividades durante una tarde en la que no faltaron la música, baile y los juegos dirigidos al público infantil. La cita incluyó, además, cortes de pelo solidarios. Muchos y muchas irundarras se acercaron hasta allí para aportar su granito de arena a la causa. Todo lo recaudado se destinará a apoyar la lucha contra el cáncer.