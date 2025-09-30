El Leka Enea Irun consiguió ante el Priego un empate con sabor a victoria

Memorable estreno del Leka Enea Irun en la Superdivisión masculina, al empatar con el cajasur Priego de Córdoba, vigente campeón de liga y copa ... y campeón de liga en diez ocasiones desde 2012.

No empezó nada bien el encuentro, con derrotas por 0-3 de Jon Ander Gerrikabeitia (9-11, 6-11 y 8-11) y Dani Palacios (7-11, 6-11 y 4-11). Pero Endika Díez, en su regreso a casa, quiso mantener vivo al equipo y peleó el primer punto, que logró con un apretado 3-2 (12-10, 2-11, 11-5, 9-11 y 13-11).

En cuatro sets perdió Gerrikabeitia (3-11, 9-11, 11-9 y 5-11) y no sólo el global del encuentro estaba en 1-3, sino que en el cuarto partido Endika Díez iba perdiendo 0-2 contra Soderlund. Pero le dio la vuelta al partido (9-11, 8-11, 12-10, 11-9 y 11-4) y apretó el marcador.

A Dani Palacios le correspondía intentar rescatar un punto y lo consiguió en un duelo muy igualado y con mucha tensión, que ganó por 4-1 (12-10, 9-11, 11-7 y 11-8), dando al Leka Enea Irun un punto de oro.

Hay que destacar que los irundarras alinearon a tres jugadores de la casa contra un Priego plagado de figuras.

Las chicas, a Galicia

No habrá jornada de Superdivisión hasta finales de octubre y en cambio este fin de semana se estrena el equipo femenino en División de Honor, con un viaje a Galicia y dos partidos por disputar, el sábado en Narón y el domingo en Mos.