Los jóvenes talentos del Super Amara BAT disputaron tres finales en el Europeo Sub-20

La cantera del Super Amara BAT ha vuelto a dar una alegría al club. En un verano en el que los jóvenes valores de ... diferentes categorías inferiores están dejando resultados muy destacados a nivel nacional, los cuatro atletas del club, dos chicos y dos chicas, que han acudido al Campeonato de Europa Sub 20 con la selección española han rayado a altísimo nivel.

La gran cita europea de la categoría ha tenido lugar en la localidad finlandesa de Tampere y allí, consideran desde el propio BAT, «se ha escrito un nuevo capítulo de la historia de este club que confirma la proyección internacional de nuestros jóvenes talentos, así como nuestra capacidad para situarnos entre la élite nacional».

Un sexto y un octavo

Entre los cuatro atletas bidasotarras acumularon tres presencias en finales y otras dos en semifinales entre la élite sub 20 europea

La representación bidasotarra sumó un total de tres presencias en finales.

El mejor resultado lo consiguió la velocista Carla Arwen Martínez en el relevo femenino de los 100 metros. Tras haber completado una buena actuación individual que la llevó hasta las semifinales de los 100 metros lisos femeninos, Martínez, que tuvo doble participación en el torneo, formó parte del 4x100 de las selección española. En la competición por equipos se metió en la final con un segundo puesto en la serie clasificatoria y junto con sus compañeras, acabó sexta la última carrera.

A nivel individual, la mejor posición final fue para fondista Ander Aramendi. El joven atleta del BAT terminó su serie de los 3.000 metros en cuarta posición y logró el billete para la final. La carrera de Aramendi no destacó sólo por el resultado final. Fue una prueba rápida y el joven consiguió mantenerse en el grupo que dividió la carrera y pudo pelear hasta el final por las posiciones delanteras, firmando un tiempo de 8:23,87.

En una final que se disputó a un ritmo mucho más conservador, con muchos roces y en la que todo se dejó para el último kilómetro, Aramendi supo gestionar bien sus opciones y terminar en una muy meritoria octava posición.

Jabalina y vallas

También alcanzó la final Alejandro Esteban en lanzamiento de jabalina. El joven completó una muy sólida actuación preliminar que le valió el quinto puesto en su grupo con una distancia máxima de 68,75 metros.

Meterse en la disputa por los metales ya era un buen éxito, pero Esteban apretó para tratar de cerrar su participación con el mejor sabor de boca posible. Su mejor lanzamiento fue de 64,91 metros y le supuso marcharse de Tampere como el decimotercer mejor lanzador del Campeonato de Europa Sub 20.

La única representante del club que no consiguió meterse en una final, sin que eso suponga demérito alguno, fue la vallista Alaine Aguerralde. Empezó su participación con buen pie firmando un tercer puesto en su ronda eliminatoria de los 400 metros vallas tras una gran carrera de un minuto y 18 centésimas. Aunque el tiempo en las semifinales fue similar las sensaciones de la atleta no fueron buenas. La octava plaza con 1:00,70 la dejó fuera de la final, pero le valió para cerrar su presencia en el auropeo sub 20 con la 19ª posición de su especialidad «y poner el broche a una grandísima temprada», reconocían desde el club.