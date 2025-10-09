Irun se convertirá en la capital del colectivo peregrino este fin de semana

J. O. irun. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

El encuentro 'El bordón del peregrino' se celebrará este fin de semana en Irun con Jakobi, Asociación Jacobea Irun-Bidasoa, como anfitriona. En la cita participan más de 150 miembros de asociaciones jacobeas de puntos como Madrid, León, Valencia, Santander o Huesca.

El encuentro arrancará esta tarde, a las 18.00 en Ficoba con un acto en el que intervendrán la alcaldesa, Cristina Laborda, y el presidente de Jakobi, Josin Galzacorta. Los pianistas Jakes Txapartegi y Esther Barandiaran y el coro Atzokoak amenizarán el evento que incluirá la proyección de un audiovisual sobre la ciudad y la entrega de los premios a los galardonados en el concurso de fotografía.

Mañana, los participantes disfrutarán de una visita guiada por el casco histórico de Hondarribia de la mano de Arma Plaza Fundazioa y Bidasoa activa. La jornada continuará en la sidrería Petritegi, donde conocerán el proceso de elaboración de la sidra.

El domingo por la mañana, tras reunirse en la plaza de San Juan al son de los txistularis, los peregrinos visitarán el Museo Oiasso y la Iglesia del Juncal. El Coro Ametsa participará en la misa. A continuación se celebrará el acto central de la jornada, el traspaso del 'Bordón del Peregrino' a la Asociación del Cagigal de Güemes (Cantabria), que lo custodiará durante 2026. En ese mismo acto, Jakobi nombrará Hospitaleros Honoríficos a la Policía Local de Irun, «en agradecimiento a su indispensable colaboración en la atención y distribución de credenciales a los peregrinos», indican desde la asociación.