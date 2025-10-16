El Irudek Bidasoa Irun vuelve de Rumanía con la moral alta para medirse al Barça

Acabamos de entrar en una de esas fase de la temporada en la que no va a haber respiro para el Irudek Bidasoa Irun. ... Viajes y partidos se van a ir solapando y, además, contra rivales del máximo nivel. Porque este viernes los irundarras visitarán al Barça (21.00, Teledeporte) y el martes recibirán al Flensburg-Handewitt en Artaleku (20.45). Hay respeto, pero no miedo a estos rivales, porque el conjunto de Alex Mozas está demostrando su valía en este inicio de temporada, en el que acumula siete victorias y un empate entre liga y competición europea. Es el único equipo de Asobal que no conoce la derrota teniendo en cuenta las dos competiciones.

En la European League, los irundarras consiguieron el martes una victoria vital en su visita al Potaissa Turda, 33-34. Alex Mozas explica que «era un partido dificilísimo y sabíamos que este equipo en su casa crece mucho. De hecho ganó al Dinamo de Bucarest, equipo de Champions».

En el primer compromiso de la liguilla europea, «entramos regular en el partido, pero luego fuimos encontrando nuestra forma de jugar. Más en la segunda parte, que estuvimos muy bien a nivel defensivo y sobre todo en el contraataque, que nos dio muhcos goles. Conseguimos tres goles de renta que pudimos mantener hasta el final».

Tiene claro que «si no tienes esa ventaja en el final del partido, suelen pasar cosas que meten al otro equipo en el partido». Por ejemplo, un minuto entero con dos jugadores menos pero que el Bidasoa solventó con un parcial de 1-1.

Tras la victoria, Mozas quiso «dar la enhorabuena a todos los jugadores y a la afición, que seguro que lo disfrutó» y destacó que «era un partido vital para nosotros y ya tenemos dos puntos». El martes en Artaleku, a por otros dos. Pero antes el Irudek Bidasoa Irun debe jugar en Barcelona, a donde voló este jueves directamente desde Rumanía. También este jueves regresó a casa el Barça desde Macedonia del Norte, por lo que los dos equipos llegarán justos al encuentro, pero en igualdad de condiciones.

Después de cinco jornadas disputadas, los irundarras aventajan en un punto al Barça, que tiene un partido pendiente, el que debe jugar contra el Villa de Aranda.

Iribar, once goles en Lisboa

A colación de los once goles que Rodrigo Salinas marcó el martes en Rumanía, este jueves publicamos los jugadores del Bidasoa que en la época moderna han conseguido altas cifras y se nos quedó en el tintero Asier Iribar, que hizo once ante el Benfica en Lisboa. Por lo tanto, corregimos y pedimos disculpas al zumaiarra, ahora cedido en el Villa de Aranda.