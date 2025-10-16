Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El Bidasoa se siente preparado para el reto mayúsculo que supone jugar en el Palau Blaugrana. LUSA

Irun

El Irudek Bidasoa Irun vuelve de Rumanía con la moral alta para medirse al Barça

Los irundarras afrontan partidos de máxima exigencia tanto este viernes en Barcelona como el martes en casa ante el Flensburg-Handewitt

Iñigo Aristizabal

Irun

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Acabamos de entrar en una de esas fase de la temporada en la que no va a haber respiro para el Irudek Bidasoa Irun. ... Viajes y partidos se van a ir solapando y, además, contra rivales del máximo nivel. Porque este viernes los irundarras visitarán al Barça (21.00, Teledeporte) y el martes recibirán al Flensburg-Handewitt en Artaleku (20.45). Hay respeto, pero no miedo a estos rivales, porque el conjunto de Alex Mozas está demostrando su valía en este inicio de temporada, en el que acumula siete victorias y un empate entre liga y competición europea. Es el único equipo de Asobal que no conoce la derrota teniendo en cuenta las dos competiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  7. 7

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  8. 8 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  9. 9

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  10. 10

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Irudek Bidasoa Irun vuelve de Rumanía con la moral alta para medirse al Barça

El Irudek Bidasoa Irun vuelve de Rumanía con la moral alta para medirse al Barça