El Irudek Bidasoa Irun no quiere perder la estela de los primeros clasificados

IrunEl Irudek Bidasoa Irun no quiere perder la estela de los primeros clasificados
Granollers y Torrelavega son los únicos con seis puntos, uno más que el conjunto bidasotarra
Irun
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:31
Mucho tiempo va a pasar entre el partido de la tercera jornada (pasado jueves) y el de la cuarta (próximo sábado) para el Irudek ... Bidasoa Irun.
Después de que los amarillos empataran ante el Ademar León se jugaron el resto de los partidos y sólo Granollers y Torrelavega pueden alardear de haber sumado todos los puntos en juego, seis. No así el Barça pero porque aplazó su partido.
Los irundarras siguen invictos y tiene la oportunidad de quitarse el sabor agridulce del empate ante el Ademar en la visita que rendirán el sábado (20.00 horas) al Nava, un equipo que en la última jornada plantó cara al Granollers (37-33), que también perdió en su otra salida, 29-25 ante el Villa de Aranda, y que sumó dos puntos frente al Cangas, 34-33.
El Nava es otro de esos equipos tan difíciles de doblegar en su casa, si bien la temporada pasada consiguió parecido número de puntos como local (catorce) que como visitante (trece). Fue octavo al final de la liga y contra el Bidasoa ganó el duelo en la cancha segoviana (37-33) y perdió en Artaleku (37-29).
El Flensburg sigue invicto
En el repaso a los resultados de los rivales que tendrá el Bidasoa en el grupo de la European League, destaca la victoria del Flensburg-Handewitt alemán por 32-26 ante el Stuttgart, con un parcial final de 12-4. Es su cuarta victoria consecutiva, que suma a los dos empates iniciales.
Por su parte, el Saint-Raphael Var Handball se queda en la zona media de la liga francesa, noveno, tras su derrota por 30-36 contra el Tremblay, con quien estaba empatado a puntos.
En Rumanía, el Potaissa Turda arrastra dos derrotas y un empate, tras caer 32-29 ante el líder Buzau.
