Irudek Bidasoa Irun prepara el Torneo de Egia tras un fin de semana con doble ración de amistosos Dos de los tres partidos de preparación jugados hasta ahora han sido contra Anaitasuna porque «su forma de jugar nos conviene para preparar la eliminatoria europea»

Iñigo Morondo IRUN. Martes, 19 de agosto 2025, 20:57

Intenso fin de semana el del Bidasoa Irun con doblete de partidos preparatorios, el viernes en Artaleku ante el Blendio Sinfin y el sábado en Lekunberri ante Anaitasuna. El partido contra los cántabros se resolvió enseguida. «Nos sirvió, pero es verdad que lo encarrilamos muy pronto en cuanto al marcador. Leo paró bastante al principio, pudimos correr y enseguida cogimos una ventaja de seis siete goles. A ellos les faltaba algún jugador importante y con esa diferencia el partido se rompió, pero igualmente pudimos trabajar bastantes cosas», explica el preparador bidasotarra, Álex Mozas, sobre un duelo que acabó 36-20.

Seguramente le sacó más partido al choque del día siguiente, en Lekunberri contra Anaitasuna, que ya había sido rival en el estreno de pretemporada de los amarillos en Orio. «Decidimos jugar contra ellos dos partidos en pretemporada porque a pesar de haber descendido y haber perdido jugadores, tienen una plantilla con mucha gente joven que les permite un juego de transición muy bueno, como lo que hacemos nosotros. Anticipamos que contra ellos serían partidos con transiciones constantes, que es raro en pretemporada y nos podía venir bien. Así ha sido, tanto en el primer partido, en Orio, como el sábado: mucha transición, mucho juego en contraataque y balance defensivo. Nos viene muy bien».

Mozas explicó que «es un equipo que en ataque posicional juega muy bien, independientemente de los jugadores que tenga. Es así de toda la vida. Tienen siempre mucha calidad en la continuidad y gente muy buena en el uno contra uno». Eso puso en dificultad a la defensa amarilla, «sobre todo en el primer tiempo. Nos metieron 18 goles. No estuvimos cómodos en defensa y eso está bien porque surgieron situaciones muy buenas para corregir cosas en pretemporada. En contraataque sí estuvimos muy cómodos, de hecho metimos 39 goles, pero en defensa nos costó defenderlos» y encajaron 32. Para el técnico fue muy interesante especialmente porque «es un equipo que por juego y continuidad se parece un poco al Braga, por lo que eran partidos buenos para nosotros».

El viernes en Egia los irundarras se enfrentan al Cesson Métropole de Asier Nieto, que vistió de amarillo las últimas tres campañas

El viernes, Cesson Métropole

Los jugadores han regresado a la rutina de entrenamientos intersemanales que terminará el jueves porque el viernes volverán a vestir ropa de partido. Esta vez será en el marco del Torneo de Egia, a las 20.00 en el polideportivo del barrio donostiarra. Enfrente estará el Cesson Rennes Métropole. «Es un equipo que el año pasado parecía que igual no evitaba el descenso en la liga francesa pero hizo un tramo final buenísimo y se salvó bastante bien», apuntaba Mozas. «Han renovado mucho la plantilla, con jugadores interesantes, de nivel», entre otros uno de los más destacados de la plantilla amarilla en los últimos años, Asier Nieto. «Es un ejemplo del nivel de incorporaciones que han hecho. Buscan consolidarse en la parte media alta de Francia y lo pueden conseguir. Es claramente el rival de más nivel de la pretemporada», afirmó, contando incluso al que pueda ser su rival al día siguiente en ese mismo Torneo, Limoges o Logroño. «Contra el Cesson es un partido de nivel europeo, por lo que es interesante de cara a preparar la eliminatoria contra el Braga».