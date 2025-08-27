El Irudek Bidasoa Irun espera a un rival que se ha transformado este verano

El Irudek Bidasoa Irun vuelve este sábado (Artaleku 18.30) a la competición oficial y lo hace por todo lo alto, con la eliminatoria ... preliminar de la EHF European League con la que los bidasotarras se quieren ganar un puesto en la liguilla de la segunda competición continental.

El rival que va a tratar de impedírselo es el ABC Braga portugués, un equipo con el que los irundarras ya tienen un pasado de cruces europeos. Poco que ver tendrá el actual equipo bracarense con aquel de los 90 y los 2000, como apenas guarda tampoco relación el Bidasoa actual con aquellas versiones. Una de las cuatro eliminatorias se jugó en la Copa de Europa en 1996, año en el que Elgorriaga Bidasoa fue subcampeón de la competición. Algo más de una década después, el último encuentro entre ambos equipos hasta ahora, fue en la EHF en una campaña de doloroso recuerdo que terminó con el descenso del Bidasoa a la División de Honor Plata.

La disputa por una plaza en la liguilla enfrenta a dos equipos históricos que llevan de nuevo un tiempo mirando hacia arriba. La pasada temporada, el Irudek Bidasoa Irun acabó cuarto tras pelear por el subcampeonato hasta prácticamente el final; el ABC Braga, por su parte, terminó quinto tras haber sido cuarto (el primero detrás de Sporting de Portugal, Porto y Benfica) los dos cursos previos.

Las entradas para el partido pueden adquirirse a través de la web del club, 10 euros para abonados y 20 para los que no lo son

Salida de jugadores clave

En los portugueses llamaron la atención dos jugadores de primera línea, André Sousa y André José, segundo y tercer máximos goleadores respectivamente en la competición doméstica lusa. El primero de ellos, André Sousa, estaba cedido por el Porto y no continúa este año en el cuadro braguista. En cualquier caso, ha fichado por el Chambéry Savoie de la Starligue francesa. El otro, André José, tiene 24 años y combina posiciones de central y lateral. De la cantera del ABC Braga, pasó un par de temporadas sin llegar a encontrar su sitio en el poderoso Sporting y ha regresado a casa para liderar este proyecto.

Además de André Sousa otros jugadores han abandonado la disciplina amarilla este verano. Es el caso del otro gran central de la pasada temporada, Filipe Monteiro, de 21 años y que sin gozar de la capacidad anotadora de su compañero de posición llamó la atención del Sporting de Lisboa, cuyas filas engrosa esta campaña. También han salido, entre otros, el lateral internacional cubano Christopher Selles y el zurdo Gonçalo Nogueira, cuarto máximo anotador del equipo, ambos a Os Belenenses.

En el capítulo de entradas llama la atención la del veterano (37 años) Fábio Magalhães, que tras cerrar una etapa de siete años en el Porto ha regresado a su casa para aportar calidad y experiencia a la plantilla. Otro fichaje destacado, al menos desde la perspectiva bidasotarra, es el del meta Diogo Ribeiro, que se ha incorporado desde el Águas Santas, con el que hace cuatro temporadas compartió fase de grupo de la EHF con el Bidasoa, por lo que ya sabe lo que es jugar (y perder) en Artaleku.

Entre las incorporaciones hay que destacar también la llegada en calidad de cedido desde el Sporting Clube de Portugal de Rafael Vasconcelos. Se trata de un lateral derecho de 18 años que viene destacando en las categorías inferiores del club lisboeta con cuyo primer equipo debutó a los 16. El año pasado jugó un total de 15 partidos y este año ha salido cedido para tener continuidad y ganar experiencia también como jugador de referencia en la pista.