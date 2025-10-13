El Irudek Bidasoa Irun empieza una nueva aventura europea en Rumanía

Rumanía, Francia y Alemania van a ser los destinos del Irudek Bidasoa Irun en una nueva participación en la European League, que arranca este ... martes en la cancha del Potaissa Turda rumano (18.45 horas, ETB4 y DAZN). A esos tres países hay que añadir Portugal, el primer fin de semana de septiembre en la eliminatoria que daba acceso a la fase de grupos. Y esperemos que podamos sumar más países accediendo a la Main Round, privilegio que tienen los dos primeros clasificados de cada grupo europeo.

La temporada pasada el equipo amarillo fue primero de su grupo (una victoria, un empate y una derrota). Incluso después de la Main Round disputó el play-off de cuartos de final, contra el Melsungen. En Artaleku piensan en grande y en al menos repetir aquella trayectoria, pero son conscientes también de que este grupo es más complicado que el del año pasado, con Ystads de Suecia, Chrobry Glogow de Polonia y Constanta de Rumanía.

Previa

Irudek Bidasoa-ABC Braga 35-26 V

ABC Braga-Irudek Bidasoa 24-30 V

Liguilla

Potaissa-Irudek Bidasoa 14-X, 18 45

Irudek Bidasoa-Flensburg 21-X, 20 45

Saint Raphael-Irudek Bidasoa 11-XI, 20 45

Irudek Bidasoa-Saint Raphael 18-XI, 20 45

Irudek Bidasoa-Potaissa 25-XI, 20 45

Flensburg-Irudek Bidasoa 2-XII, 18 45

Los dos primeros de la liguilla avanzan a la Main Round.

Esta vez toca enfrentarse al Flensburg-Handewitt, campeón de las dos últimas ediciones de la European League y actual líder de la Bundesliga, Saint-Raphael Var Handball, quinto en la pasada liga francesa, y Potaissa Turda, subcampeón de la pasada liga rumana.

Si pasan dos y una plaza parece claro que va a ser para el Flensburg-Handewitt, los partidos contra franceses y rumanos van a ser determinantes para definir el futuro de del Bidasoa.

Ganar en Rumanía

Alex Mozas tiene claro que este martes «tenemos que ganar si queremos tener opciones de pasar a la siguiente ronda. Tenemos que pelear por el segundo puesto con Saint Raphael, sí o sí». Y asegura que «llegamos en un buen momento, tenemos que sacar ese partido como sea».

Cree Mozas que el choque de este martes va a ser «una batalla física muy importante porque son muy duros en defensa». Ha visto todos los partidos que el Potaissa ha jugado en liga y «salen a roja por partido». Es un equipo que «en casa sube muchos enteros, tiene tres-cuatro jugadores muy buenos, por ejemplo el central georgiano que les organiza bien, los dos laterales, que el derecho es buenísimo, el pivote...»

Advierte que «nos enfrentamos a un rival muy engañoso. En la jornada anterior ganaron al Dinamo de Bucarest, un equipo de Champions League que con Berlin perdió por uno».