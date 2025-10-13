El Irudek Bidasoa Irun empieza una nueva aventura europea en Rumanía

IrunEl Irudek Bidasoa Irun empieza una nueva aventura europea en Rumanía
Los irundarras tienen un grupo más complicado que el del año pasado, con Flensburg-Handewitt, Saint Raphael, para empezar, Potaissa Turda
Irun
Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27
Rumanía, Francia y Alemania van a ser los destinos del Irudek Bidasoa Irun en una nueva participación en la European League, que arranca este ... martes en la cancha del Potaissa Turda rumano (18.45 horas, ETB4 y DAZN). A esos tres países hay que añadir Portugal, el primer fin de semana de septiembre en la eliminatoria que daba acceso a la fase de grupos. Y esperemos que podamos sumar más países accediendo a la Main Round, privilegio que tienen los dos primeros clasificados de cada grupo europeo.
La temporada pasada el equipo amarillo fue primero de su grupo (una victoria, un empate y una derrota). Incluso después de la Main Round disputó el play-off de cuartos de final, contra el Melsungen. En Artaleku piensan en grande y en al menos repetir aquella trayectoria, pero son conscientes también de que este grupo es más complicado que el del año pasado, con Ystads de Suecia, Chrobry Glogow de Polonia y Constanta de Rumanía.
-
Previa
-
Irudek Bidasoa-ABC Braga 35-26 V
-
ABC Braga-Irudek Bidasoa 24-30 V
-
Liguilla
-
Potaissa-Irudek Bidasoa 14-X, 18 45
-
Irudek Bidasoa-Flensburg 21-X, 20 45
-
Saint Raphael-Irudek Bidasoa 11-XI, 20 45
-
Irudek Bidasoa-Saint Raphael 18-XI, 20 45
-
Irudek Bidasoa-Potaissa 25-XI, 20 45
-
Flensburg-Irudek Bidasoa 2-XII, 18 45
-
Los dos primeros de la liguilla avanzan a la Main Round.
Esta vez toca enfrentarse al Flensburg-Handewitt, campeón de las dos últimas ediciones de la European League y actual líder de la Bundesliga, Saint-Raphael Var Handball, quinto en la pasada liga francesa, y Potaissa Turda, subcampeón de la pasada liga rumana.
Si pasan dos y una plaza parece claro que va a ser para el Flensburg-Handewitt, los partidos contra franceses y rumanos van a ser determinantes para definir el futuro de del Bidasoa.
Ganar en Rumanía
Alex Mozas tiene claro que este martes «tenemos que ganar si queremos tener opciones de pasar a la siguiente ronda. Tenemos que pelear por el segundo puesto con Saint Raphael, sí o sí». Y asegura que «llegamos en un buen momento, tenemos que sacar ese partido como sea».
Cree Mozas que el choque de este martes va a ser «una batalla física muy importante porque son muy duros en defensa». Ha visto todos los partidos que el Potaissa ha jugado en liga y «salen a roja por partido». Es un equipo que «en casa sube muchos enteros, tiene tres-cuatro jugadores muy buenos, por ejemplo el central georgiano que les organiza bien, los dos laterales, que el derecho es buenísimo, el pivote...»
Advierte que «nos enfrentamos a un rival muy engañoso. En la jornada anterior ganaron al Dinamo de Bucarest, un equipo de Champions League que con Berlin perdió por uno».
