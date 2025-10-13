Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Irudek Bidasoa Irun campia el chip y se adentra en la competición europea. F. DE LA HERA

Irun

El Irudek Bidasoa Irun empieza una nueva aventura europea en Rumanía

Los irundarras tienen un grupo más complicado que el del año pasado, con Flensburg-Handewitt, Saint Raphael, para empezar, Potaissa Turda

Iñigo Aristizabal

Irun

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27

Rumanía, Francia y Alemania van a ser los destinos del Irudek Bidasoa Irun en una nueva participación en la European League, que arranca este ... martes en la cancha del Potaissa Turda rumano (18.45 horas, ETB4 y DAZN). A esos tres países hay que añadir Portugal, el primer fin de semana de septiembre en la eliminatoria que daba acceso a la fase de grupos. Y esperemos que podamos sumar más países accediendo a la Main Round, privilegio que tienen los dos primeros clasificados de cada grupo europeo.

