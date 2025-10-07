Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ikasbasket Hondarribia empieza la liga con una victoria por veinte puntos

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:32

Con un 40-60 y habiendo estado 29 arriba saldó Hondarribia Ikasbasket el primer partido liguero, en la cancha del Zornotza.

Las hondarribitarras salieron muy enchufadas, con un 0-7 inicial y acabando el primer cuarto con 10-15. Pero lo mejor estaba por venir, con un parcial de 0-14 y recibiendo la primera canasta del segundo cuarto en el minuto ocho. Ese periodo se saldó con un rotundo 4-17 y al descanso se llegó con 14-32.

Por si el partido no estaba ya sentenciado, en el tercer periodo llegó otro parcial verde, de 0-12 con tres triples, y se alcanzó la diferencia máxima, los 29 puntos del 19-48.

Alineación: June Altuna, Adriana Badiola (3), Inge Garuz (1), Maialen Novas, Andrea Arellano (5), Nora Ramos (8), Jone Ramos (20), Emma Vallejo (11), Ainhoa Arruabarrena, Eider Erasun (5), Maddalen Martiarena (4) y María Mariezkurrena (3).

El sábado, en casa

Este sábado, a las 19.00, Hondarribia Ikasbasket recibirá en Hondartza al filial del Gernika, que en la primera jornada perdió 46-59 ante el Araski

