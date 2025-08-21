El Gobierno Local adjudica la dinamización de los Haurtxokos

Iñigo Morondo Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31 | Actualizado 21:28h. Comenta Compartir

La Junta Local de Gobierno, en su sesión de esta semana, ha realizado la adjudicación de dos contratos municipales.

Por un lado, los miembros del ... Gobierno municipal han otorgado a la empresa que la venía realizando, Asociación Recreativa Txiribuelta, la gestión de la dinamización de la red de Haurtxokos municipales. Se trata de una adjudicación para dos ejercicios con un presupuesto total (contando los dos años) de 569.664 euros.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha confirmado también la empresa que se encargará de la campaña de asfaltado de este ejercicio. Cada año, el consistorio dedicada una partida para el mantenimiento de las calzadas de las calles y en esta ocasión ha sido adjudicada, por un precio de 288.765 euros, a Excavaciones y Transportes Orsa. En las próximas fechas el Gobierno dará el detalle de las actuaciones incluidas en la campaña de asfaltado de este año, así como cuándo se llevarán a cabo los trabajos en cada uno de los puntos. El plazo completo que recogen los pliegos es de tres meses.

