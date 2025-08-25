«Cada día pasaba por Gal camino de Hendaia soñando con jugar aquí»

Tellechea con la camiseta de esta temporada, que el club ha decidido incluir como incentivo en el precio de todos los abonos para mayores de 15 años.

Iñigo Morondo IRUN. Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16 Comenta Compartir

El delantero Ignacio Tellechea ha llegado este año al Real Unión proveniente de la Gimnástica Segoviana. Es de Madrid, pero su vínculo con esta comarca del Bidasoa es estrechísimo. «He estado más de 20 años veraneando en Hondarribia», cuenta 'Telle'.

– Así que uno de los fichajes del Real Unión para esta temporada es un veraneante...

– Mi padre es de Donostia, pero se fue a vivir al sur y luego viviendo en Madrid solíamos veranear por allí, pero mi padre tenía mucho mono de su tierra y cuando yo tenía 4 o 5 años empezamos a venir a Hondarribia y hasta ahora. Estos últimos años, con las pretemporadas, yo la verdad es que no he solido pasar mucho tiempo, pero en cuanto juntaba tres días libres, estuviera donde estuviera, me venía para estar con la familia y ver a mis amigos del verano, que son muchos y muy buenos.

– Tantos veranos por aquí, algo oiría sobre el Real Unión, ¿no?

– A mí me gustan las olas y como en la playa de Hondarribia no hay, íbamos a Hendaia todos los días. He sido un fanático del fútbol toda mi vida y pasar por delante del Stadium Gal me tenía obsesionado, poder jugar aquí era un sueño para mí. Mi padre me hablaba del Real Unión, de su historia, sus títulos... A medida que fui haciéndome mayor, comentaba con mi padre «cualquier día consigo jugar en Gal». Y el año pasado, por fin, pude venir con la Segoviana y jugar. Nos metieron 5-0, pero bueno, para mí fue cumplir un sueño.

– Y a final de temporada fichó por el Real Unión, a pesar del descenso de categoría.

– Hay mercados en los que generas más interés y otros en los que generas menos. Al acabar la temporada tuve la suerte de poder elegir porque tenía varias ofertas. El club me contactó ya antes de la llegada de Ramsés y cuando fichó él, me hicieron ya la oferta en firme y acepté. Un club con historia, un proyecto ambicioso para esta temporada y un entrenador al que conozco, me conoce y nos entendemos. Se alineaban todas las piezas.

–Ha calificado de ambicioso el proyecto de este año. ¿Le gusta la plantilla?

–Tenemos una pedazo de plantilla. Gente de mucho nivel y unos jóvenes con mucha hambre, con ganas de demostrar que están para esto y para más. Una plantilla para estar arriba.

– Todo el mundo se contiene a la hora de fijar el ascenso como un objetivo...

– Normal, porque ponerte a hablar en agosto de subir en mayo... Nosotros tampoco es que en el contexto de la plantilla estemos hablando de ascender, pero está claro que éste es un equipo hecho para estar arriba. Yo, como el resto de integrantes de esta plantilla, venimos a un club que entendemos que su objetivo es estar arriba y pelear por ascender. El camino para eso no es hablar del ascenso, sino concentrarse en cada entrenamiento, cada partido, competir bien y ganar.

– Es una plantilla nueva de arriba a abajo. Salvo por casuales coincidencias anteriores, nadie se conoce aquí. ¿Cómo está siendo empastar tanta gente nueva?

– Creo que hubo dos días de timidez y enseguida todo el mundo se empezó a soltar. Es verdad que Jon (Tena) y Peru (Ruiz) estuvieron en el club en otro momento y que Aimar (Labaka) estaba en dinámica de primer equipo, pero la realidad es que somos todos nuevos. Creo que eso lo está haciendo más fácil que si fuera un grupo de 17 o 18 que llevan varios años juntos y de repente llegáramos ahora 3 o 4 nuevos. Veo a la gente feliz y creo que ya estamos haciendo grupo. A ver si seguimos así y hacemos una familia, que es parte de los valores que quiere transmitir este club.

– La plantilla ha votado a los capitanes y el primero es Jon Tena, que es de Irun, que ya jugó aquí. El segundo, usted...

– Sí, Jon y yo tuvimos más o menos los mismos votos y Peru, que es el tercer capitán, parecido. Me hizo mucha ilusión tener ese respaldo de los compañeros, que en dos semanas han visto mi personalidad de esa manera. Es un orgullo y una responsabilidad. Estoy en un momento de la vida y de mi carrera en el que me toca ejercer ese tipo de rol.

– Termino hablando de fútbol. Una presión asfixiante, defender hacia arriba, anticipaciones... Y con el balón, mucha circulación y balones profundos. ¿Lo que hemos visto hasta el momento de este Real Unión es representativo?

– El dibujo, la forma de jugar con balón... eso puede variar en función del rival y sus características. Pero la presión, la intensidad, apretar al contrario arriba, no darle respiro, la garra, el morder... Con Ramsés eso es innegociable. Tenemos que crecer para que eso salga realmente bien, pero creo que el equipo se ha adaptado muy bien a lo que pide el entrenador. Es un míster muy enérgico y quiere presión, presión, presión; piernas, piernas, piernas; que el ritmo no pare un segundo. Tenemos un equipo bueno para eso.