La alcaldesa, este miércoles en el local del ámbito Alarde que se cederá a Osakidetza.

Irun

Cristina Laborda, alcaldesa: «Es un paso en la buena dirección, pero cubre de manera transitoria una situación que nunca se debería haber dado»

La alcaldesa ha visitado el local municipal que se cederá a Osakidetza para habilitar un espacio de atención primaria

Joana Ochoteco

Irun

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:51

La alcaldesa, Cristina Laborda, ha valorado este miércoles el anuncio hecho público ayer por Osakidetza sobre la habilitación de un espacio de atención primaria en ... el local de la calle Alarde. La alcaldesa se ha acercado hasta ese emplazamiento, un bajo de cerca de 600 metros cuadrados en un inmueble de vivienda pública promovido por Irunvi y, por lo tanto, de titularidad municipal. «En enero de este año», ha recordado Laborda, «ya trasladamos a la Consejería de Salud que estábamos dispuestos a cederlo para poder prestar aquí una atención básica» en materia de sanidad.

