Cristina Laborda, alcaldesa: «Es un paso en la buena dirección, pero cubre de manera transitoria una situación que nunca se debería haber dado»

La alcaldesa, Cristina Laborda, ha valorado este miércoles el anuncio hecho público ayer por Osakidetza sobre la habilitación de un espacio de atención primaria en ... el local de la calle Alarde. La alcaldesa se ha acercado hasta ese emplazamiento, un bajo de cerca de 600 metros cuadrados en un inmueble de vivienda pública promovido por Irunvi y, por lo tanto, de titularidad municipal. «En enero de este año», ha recordado Laborda, «ya trasladamos a la Consejería de Salud que estábamos dispuestos a cederlo para poder prestar aquí una atención básica» en materia de sanidad.

Tras la confirmación, ayer, de que Osakidetza adjudicará esta misma semana el expediente para la redacción del proyecto y la dirección de obra del nuevo centro, Laborda ha asegurado que «nos alegramos de que por fin se haya dado ese paso», si bien «nos hubiera gustado que nos hubieran pedido la cesión del espacio antes. Lo importante ahora es mirar hacia delante y saber cuál es el calendario de inversiones en nuestra ciudad y nuestra comarca».

«La ciudadanía ha manifestado claramente que es necesaria la mejora tanto de infraestructuras como de los servicios sanitarios, y lo que necesitamos saber es cuándo se van a ir materializando», ha afirmado la alcaldesa. Se ha referido a la parcela de Oñaurre en la que se contempla, desde hace años, la construcción del tercer ambulatorio de Irun, recordando que la cesión de la misma al Gobierno Vasco «está encima de la mesa desde el primer momento en que me reuní con la actual consejería». Laborda ha pedido que esa cesión «se solicite cuanto antes para poder avanzar» en la ejecución de ese centro de salud.

La alcaldesa ha insistido en que el anuncio en torno al local de Alarde «es un paso en la buena dirección, pero no deja de ser cubrir de una manera transitoria una situación que nunca se debería haber dado», en referencia al hecho de «tener dos ambulatorios para una ciudad de más de 60.000 habitantes».