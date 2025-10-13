Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes del Ayuntamiento y de Pío Baroja en el patio del centro.

Irun

Comerciantes y estudiantes suman fuerzas en el proyecto 'Dendartean'

Jóvenes del Instituto Pío Baroja han trabajado con seis establecimientos locales para crear productos personalizados para cada negocio

M. A. I.

Irun

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27

La iniciativa 'Dendartean' conectó durante el curso escolar 2024/25 a seis comercios locales con estudiantes de 2º curso de bachillerato artístico del Instituto Pío ... Baroja para trabajar en la creación de productos o necesidades personalizadas para cada negocio. La propuesta, englobada dentro del programa Krea, ha buscado «fomentar el talento y la iniciativa de los más jóvenes», explica Sandra Caballero, delegada de Educación y Juventud. Los establecimientos participantes han sido Zebra, Marrubi, Pink Hands Tatto, las peluquerías Iñigo Izaguirre y Ambigu, y Kolorhead. El proyecto se ha caracterizado por la flexibilidad a la hora de trabajar y ha permitido «crear sinergias entre el comercio local y los jóvenes».

