Comerciantes y estudiantes suman fuerzas en el proyecto 'Dendartean'

La iniciativa 'Dendartean' conectó durante el curso escolar 2024/25 a seis comercios locales con estudiantes de 2º curso de bachillerato artístico del Instituto Pío ... Baroja para trabajar en la creación de productos o necesidades personalizadas para cada negocio. La propuesta, englobada dentro del programa Krea, ha buscado «fomentar el talento y la iniciativa de los más jóvenes», explica Sandra Caballero, delegada de Educación y Juventud. Los establecimientos participantes han sido Zebra, Marrubi, Pink Hands Tatto, las peluquerías Iñigo Izaguirre y Ambigu, y Kolorhead. El proyecto se ha caracterizado por la flexibilidad a la hora de trabajar y ha permitido «crear sinergias entre el comercio local y los jóvenes».

La concejala de Impulso de Ciudad y Promoción Económica, Nuria Alzaga, pone en valor la «implicación» y el «compromiso» de los jóvenes en el proyecto y destaca que «siempre es positivo que el comercio local cuente con nuevas maneras de atraer clientela a sus negocios». La delegada recuerda que no es el primer proyecto que desarrollan conjuntamente el consistorio y el centro educativo, haciendo referencia a las cartas de acompañamiento redactadas por alumnos y alumnas que reciben posteriormente los mayores de la ciudad.

Experiencia «enriquecedora»

Iratxe Inciarte ha acompañado al alumnado en un proceso en el que se han encontrado «todo facilidades por parte de los comerciantes». Al tratarse de un proyecto piloto, «al principio no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar pero ha sido muy enriquecedor», apunta. Por su parte, el subdirector del IES Pío Baroja, Raúl Lechuga, subrayó la importancia «de llevar adelante proyectos comunitarios. Es importante que los jóvenes sientan que la calle y el instituto no son mundos aparte».

Los productos que se han creado han sido los siguientes: en Zebra se han utilizado imágenes de la marca para diseñar un cartel de 3 dimensiones; en Marrubi se han creado cinco viñetas de un cómic, tres digitales y dos manuales; en Pink Hands Tatto las participantes se han adentrado en el mundo de los piercings y tatuajes; en la peluquería Iñigo Izaguirre el proyecto ha consistido en pintar una jardinera de madera llena de flores, junto a una decoración del escaparate; en Kolorhead han compuesto un total de tres instrumentos, un piano y dos guitarras, y en peluquería Ambigu se ha creado una composición digital utilizando una gran foto de Begoña, la protagonista de la tienda.