El Barça ganó en Champions y sufrió el Flensburg-Handewitt

Igual que el Bidasoa, el Barça viene de jugar en Europa, lo hizo el miércoles en Macedonia del Norte y se impuso 30-34 al Pelister, con lo que sigue segundo en su grupo, con cuatro victorias y una derrota, ante el Magdeburgo, que es líder. Destacaron de cara a portería Mem (6), Makuc (6) y Gómez (5) y esta vez no estuvieron a su nivel los porteros Nielsen (cuatro paradas) y Hallgrimsson (tres), para un 19% combinado.

En cuanto al Flensburg-Handewitt, que jugará el martes en Artaleku (20.45 horas), ganó con más apuros de los previstos al Saint-Raphael, que fue bastantes minutos por delante. Del 22-23 se pasó al 26-23 y los alemanes acabaron ganando 32-30, con seis goles del extremo izquierdo Emil Jakobsen y otros seis del lateral izquierdo Lass Moller y diez paradas de Kevin Moller (37%). Por el equipo francés destacó Micke Brasseler, con siete goles.