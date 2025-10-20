El Ayuntamiento programa dos visitas guiadas a la Casa Consistorial

M. A. I. IRUN. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento, en colaboración con Bidasoa Activa, ha organizado dos visitas guiadas a la Casa Consistorial para este sábado que buscan poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad. La primera de ellas se celebrará a las 11.00 en euskera y la segunda a las 12.00 en castellano. Tendrán una hora aproximada de duración con la plaza San Juan como punto de partida.

El encuentro es gratuito pero las personas interesadas deben inscribirse llamando al número de teléfono 943 02 07 32 o acudiendo directamente a la oficina de turismo de Luis Mariano.

Las de este sábado serán dos visitas guiadas a uno de los edificios más emblemáticos de la localidad, testigo de numerosos acontecimientos clave en la historia reciente. Construida a estilo barroco, comenzó a levantarse en 1756 bajo el reinado de Fernando VI y fue inaugurada en 1763, ya con Carlos III. Desde el Ayuntamiento recuerdan que está activa la visita virtual a la Casa Consistorial, disponible en la página web municipal.