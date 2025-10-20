Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantes en una visita guiada descienden la escalinata principal.

Irun

El Ayuntamiento programa dos visitas guiadas a la Casa Consistorial

De carácter gratuito, se celebrarán el sábado con una hora de duración y la plaza San Juan como punto de partida

M. A. I.

IRUN.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37

El Ayuntamiento, en colaboración con Bidasoa Activa, ha organizado dos visitas guiadas a la Casa Consistorial para este sábado que buscan poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad. La primera de ellas se celebrará a las 11.00 en euskera y la segunda a las 12.00 en castellano. Tendrán una hora aproximada de duración con la plaza San Juan como punto de partida.

El encuentro es gratuito pero las personas interesadas deben inscribirse llamando al número de teléfono 943 02 07 32 o acudiendo directamente a la oficina de turismo de Luis Mariano.

Las de este sábado serán dos visitas guiadas a uno de los edificios más emblemáticos de la localidad, testigo de numerosos acontecimientos clave en la historia reciente. Construida a estilo barroco, comenzó a levantarse en 1756 bajo el reinado de Fernando VI y fue inaugurada en 1763, ya con Carlos III. Desde el Ayuntamiento recuerdan que está activa la visita virtual a la Casa Consistorial, disponible en la página web municipal.

