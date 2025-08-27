El Ayuntamiento licita la siguiente fase de urbanización en las villas de Anaka

El proceso para la reurbanización de la zona alta de Anaka vuelve a dar otro paso. La extensión de la zona y la profundidad de ... la intervención recomendaban abordar el conjunto de la actuación por fases. A finales de 2024 termino la ejecución del primer paquete de trabajos, el que convirtió Reina Fabiola en una calle moderna, más amable y accesible y la rotonda de la plaza Florencio Iracheta en lugar de estancia para el encuentro vecinal.

«Empezamos hace mucho ya, en 2019, activando un proceso de participación en el barrio para definir cómo había que reurbanizar toda esa zona de las villas de Anaka», recordó la alcaldesa, Cristina Laborda. Tras completar la primera fase «ya dijimos que era un punto y seguido y esta semana la Junta de Gobierno ha licitado la siguiente fase». Esta nueva actuación ha salido a concurso público con un presupuesto máximo de 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses.

En la misma línea

Se mantendrá la apuesta de la primera fase de obra por calles en plataforma única, renovación de arbolado y aceras anchas

El objetivo de la reurbanización, al igual que en la primera fase, pasa por dotar de espacio a la movilidad peatonal, dándole mayor importancia sobre el vehículo, conformando para ello calles de coexistencia con el pavimento al mismo nivel.

Con la actuación en la calle Reina Fabiola «ya vimos una gran transformación urbana en la zona, convirtiéndose este en un entorno más amable y accesible para el barrio, priorizando y dando protagonismo al peatón», comentó Laborda. «Y todo esto, con la puesta en valor además de una figura clave para la memoria histórica de la ciudad como es Florencio Iracheta, promotor del desarrollo de este entorno de las villas de Anaka durante la II República y concejal irunés fusilado en la Guerra Civil», recordó. El espacio que lleva su nombre era una rotonda y ahora se ha reconvertido en una plaza digna de ese nombre.

La alcaldesa comentó que estos últimos meses, con motivo de la sesión en Anaka de la Alcaldesa en los barrios, recibió mensajes claros del vecindario pidiendo que se siguiera con la transformación de la zona «y en especial nos hacían referencia a la calle Misionero Lekuona. Es una calle con un importante tránsito de vehículos y nos pedían que incorpore un concepto de calle más amable, como las partes que ya se han reurbanizado».

El proyecto técnico aprobado va en esa línea. «Limitación a 10-20 kilómetros hora, vial de rodadura y acera a la misma cota, coexistencia donde no haya espacio suficiente, recuperación del arbolado, garantía de accesibilidad en todos los puntos y mantener el aparcamiento en los lugares donde se pueda», resumió la primera edil.

Por supuesto, el proyecto incluye la renovación de las canalizaciones subterráneas con separación de las redes de saneamiento y de pluviales. También se actualizarán las infraestructuras eléctrica y de telecomunicaciones (soterrando los actuales tendidos) y se colocarán lumnarias LED. La valoración técnica ha indicado que las redes de abastecimiento de agua y suminstro de gas están en buen estado por lo que no se incluirán en la actuación.

Con los plazos propios de un proceso de licitación de una obra de esta envergadura, la estimación apunta que la adjudicación pueda concretarse hacia finales de este año o principios del siguiente y las obras darían comienzo formalmente aproximadamente un mes después.