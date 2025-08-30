Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El año pasado las mareas vivias llegaron hasta el carril bici y el de la imagen no fue, ni mucho menos, el punto más alto que alcanzaron. MORONDO

Irun

El Ayuntamiento cuenta con un protocolo en el bidegorri de Santiago para las mareas vivas

Está previsto que el 8 y el 9 de septiembre la altura de la marea alcance máximos de este año y 11 barreras evitarán que se meta en las calles

Iñigo Morondo

Irun

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31

Las mareas vivas de septiembre se prevén este año para los días 8 y 9 del mes (con más fuerza que las de finales), aunque ... podrían tener una versión fuerte también en la primera quincena de octubre. La previsión astronómica, de la que depende en gran medida la altura que acabará ganando el mar, apunta que las mareas de este años serán un poco más suaves que las del anterior. Con circunstancias climatológicas muy favorables, el pasado año, en el entorno del bidegorri de Santiago, el agua llegó más alto que nunca, por lo que no se descarta que se alcance la misma cota si el río baja más cargado o se producen precipitaciones intensas.

