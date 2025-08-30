El Ayuntamiento cuenta con un protocolo en el bidegorri de Santiago para las mareas vivas

Las mareas vivas de septiembre se prevén este año para los días 8 y 9 del mes (con más fuerza que las de finales), aunque ... podrían tener una versión fuerte también en la primera quincena de octubre. La previsión astronómica, de la que depende en gran medida la altura que acabará ganando el mar, apunta que las mareas de este años serán un poco más suaves que las del anterior. Con circunstancias climatológicas muy favorables, el pasado año, en el entorno del bidegorri de Santiago, el agua llegó más alto que nunca, por lo que no se descarta que se alcance la misma cota si el río baja más cargado o se producen precipitaciones intensas.

Desde el punto de vista municipal, los preparativos se han dirigido a contar con la capacidad para dar respuesta a situaciones adversas, tanto como las de hace 12 meses o más.

«Veníamos analizando cómo evolucionaba la situación en esa zona y ya vimos muy claramente el cambio en 2023», explica la alcaldesa, Cristina Laborda. «Hasta ese momento, cuando llegaban las mareas vivas de septiembre, que son normalmente las más fuertes aquí, el río desbordaba en ese punto, pero se quedaba en la parte del paseo peatonal, el agua no llegaba a superar el bordillo que tiene el carril bici, que va un poco más arriba». Aquel año sí lo hizo y el pasado año otra vez. A pesar de que se protegieron algunos puntos con sacos de arena, el agua llegó a entrar incluso en un garaje de la zona de Patricio Arabolaza, detrás del pabellón de Santiagotarrak.

«Cuando hablamos de los efectos del cambio climático, de que vivimos un momento de emergencia climática, tenemos que entender que afecta de manera directa. También a nosotros. Éste es un caso muy real de que efectivamente las cosas están cambiando», apunta la primera edil irundarra.

Nuevo protocolo de actuación

No hay nada que hacer para impedir que las mareas suban tan alto, pero sí hay posibilidad de prepararse para cuando lo hagan. «Dentro del Plan de Emergencias Municipal tenemos contemplada la emergencia por inundación derivada de la subida de la marea. Hasta ahora teníamos un protocolo específico para el barrio de Behobia, basado principalmente en el sistema de compuertas que instalamos hace unos 14 años y cuya efectividad está ya muy contrastada».

La novedad es la incorporación ahora de un protocolo específico en la zona del bidegorri de Santiago. El consistorio instaló un sistema para colocar compuertas como las que se usan en Behobia. «Colocamos los anclajes necesarios para instalar las compuertas en 11 puntos y se recrecieron también algunos parterres con la idea de que llegado el caso puedan ejercer de barrera natural si la marea sube aún más de lo que lo ha hecho hasta ahora». Laborda informa de que también han desarrollado un sistema de alerta a los vecinos, «es como el que tenemos para Behobia cuando hay riesgo de inundación, sólo que en este caso son muchos menos vecinos. Pero el sistema es idéntico».

Cuando se vaya acercando el día 8 de septiembre, en el que se prevé el primer pico de altura mareal, «ya estaremos haciendo el seguimiento de las mareas y cuando preveamos que efectivamente hay riesgo de que vaya a desbordar colocaremos las barreras y avisaremos a los vecinos». La colocación de las protecciones será una medida preventiva activada sólo en previsión de que vaya a ser necesario, ya que su presencia limitará la accesibilidad universal y las conexiones entre el paseo Real Unión (el bidegorri y paseo peatonal a pie de río) y las calles Patricio Arabolaza y Kostorbe Alde (las que rodean al Stadium Gal). «Si se considera que es necesario, el protocolo prevé también el cierre del aparcamiento en torno al campo de fútbo», añade la alcaldesa, «pero no esperamos que eso vaya a ser necesario».