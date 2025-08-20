El abono de temporada del Real Unión incluye la camiseta de este año La diferencia en el precio con respecto a 1ª RFEF es mínima, pero el club confía en que recibir la equipación le ayude a mantener la cifra de personas abonadas

Todas las personas de más de 15 años que saquen un abono para cualquier zona del campo recibirán la camiseta de este año.

El Real Unión abre hoy su campaña de abonados para la nueva temporada. Ha retocado ligeramente a la baja los precios de los abonos para esta temporada en la que jugará en 2ª RFEF tras haber perdido su plaza en 1ª RFEF la pasada campaña. En las categorías principales (joven, adulto y senior, Tribuna Principal y Tribuna Este), que ahora se reunen con el sello común 'Pasión Txuribeltz', las variaciones oscilan entre los 10 y los 20 euros.

Es entre los más jóvenes donde la diferencia es mayor. Se unifican en una sola las antiguas categorías de Infantil y Txiki. La nueva categoría sub 15, 'Generación Txuribeltz', tiene sus abonos a 15 euros en la Tribuna Este y a 25 en la principal. Otra novedad destacada es que con esa edad no se podrá acceder al fondo de animación, el del lado del campo de hierba artificial. Para esa '1902 Hego Harmaila' hay un abono único, 75 euros, al margen de la edad, pero lleva implícito el compromiso de formar parte del aliento que los jugadores vienen recibiendo de esa parte del Stadium Gal los últimos años.

Pasión Txuribeltz

Tribuna Principal 225 euros; 135 entre 15 y 24 años y 165 de 65 años en adelante.

Tribuna Este 150 euros; 85 euros entre 15 y 24 años y 105 a partir de 65.

Bonificaciones 10 euros de descuento si es renovación de abono; 10 euros de descuento para personas con diversidad funcional; 50% de descuento a partir del tercer abono familiar. Camiseta de esta temporada incluida en todos los precios.

Generación Txuribeltz

Menores de 15 años 15 euros en Tribuna Este y 25 en Tribuna Principal.

1902 Hego Harmaila 75 euros al margen de la edad (no permitido a menores de 15). Incluye la camiseta de esta temporada.

En las bonificaciones también hay algunos cambios, básicamente a raíz de una enorme simplificación. Las personas que ya eran abonadas y renueven su condición recibirán un descuento de 10 euros (en vez del 10%), lo mismo que las personas con diversidad funcional. En el caso de abonos dentro de una familia, se suprime la progresividad y ya desde el tercer abono se aplica el descuento máximo posible del 50%. Y por supuesto, entre las bonificaciones, está la gran novedad y gran apuesta del club en esta campaña de abonados: una camiseta de la presente temporada para cada abonado, cada abonada de la categoría 'Pasión Txuribeltz', también con cada abono para la grada de animación 1902 Hego Harmaila. Es el motivo por el que la campaña se acompaña de la frase 'Vístete tú también. Zu ere txuribeltz'.

Los abonos se pueden tramitar en el apartado 'Hazte abonado' de la web o presencialmente en RUC Gunea, en el Stadium Gal, de 10.00 a 13.00 lunes, miércoles y virnes, de 16.00 a 18.00 martes y sábados.