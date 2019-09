«Ha salido el sol y nos ha levantado el ánimo» El burgomaestre Iñaki Sagarzazu valoró de forma positiva una jornada « en la que hemos disfrutado mucho» | Las cantineras estuvieron pendientes de un tiempo que mejoró con el inicio del Alarde por la mañana E.P. Domingo, 8 septiembre 2019, 21:14

Fue el cuarto año de Iñaki Sagarzazu como burgomaestre. Como el resto de hondarribiarras, comenzó el día pendiente de un cielo que dejó algún chubasco a primera hora de la mañana. «El tiempo ha comenzado un poco dubitativo. Al principio no acompañaba y llovía un poco, pero después ha salido el sol y parece que nos ha levantado el ánimo y alegrado a todos», reconocía.

El debut de Sagarzazu en el 2016 al frente del batallón estuvo marcado por una tromba de agua que condicionó el día 8 y varios de los actos previstos aquella jornada. «Me ha recordado un poco a ese primer año pero estábamos tranquilos. Todas las predicciones del tiempo decían que a media mañana iba a levantar y a salir el sol y afortunadamente ha sido así».

Con cuatro ediciones ya de experiencia a sus espaldas, Sagarzazu explica que «con el paso de los años lo voy viviendo mucho más tranquilo que los anteriores. Tengo la percepción de que ahora lo disfruto mucho más».

Sobre el desfile, realizaba una valoración «muy positiva. Todo ha transcurrido como debe, según los horarios previstos. Estamos muy contentos. La gente ha aplaudido, ha disfrutado y los mandos me han transmitido que ha ido todo muy bien, sin problemas».

Nada más llegar a Guadalupe, Iñaki cumplió con la liturgia y estuvo presente, junto con toda la corporación municipal, en la renovación del voto a la Virgen de Guadalupe. Como siempre, el santuario estuvo abarrotado y fueron muchos los que optaron por seguir la ceremonia desde los exteriores.

«Es un momento muy especial», señalaba el burgomaestre. «Realmente es la esencia del Alarde, lo más importante. Acudir a la Virgen de Guadalupe y cumplir con el voto y la promesa que hicieron nuestros antepasados hondarribiarras es emotivo».

Poco descanso tuvo Iñaki Sagarzazu en la campa de Guadalupe. Sin demasiado tiempo para entretenerse, bajó a casa a comer y poco después inició el mismo ritual de la mañana par afrontar la segunda parte de la jornada. «Alrededor de las diez de la noche podremos tomárnoslo de otra forma», apuntaba.

Sin miedo al agua

Sobre las once de la mañana empezaron a llegar las primeras compañías a Guadalupe y con ellas sus cantineras. «A la mañana nos ha llovido un poquito pero hemos disfrutado igual», indicaba Oihana Basterra. «Me daba igual que lloviese, me he despertado, y he dicho, para adelante». La representante de Akartegi tenía ganas de disfrutar en Guadalupe. «Me gusta mucho, me parece muy familiar y además voy a desfilar con mi aitona», comentaba en relación al pequeño Alarde que realizaron las compañías en la campa.

No muy lejos de Oihana, Leire Olasagasti, la cantinera de Jaizubia, recordaba lo vivido en la calle Mayor. «Me he emocionado mucho y se me ha escapado alguna lágrima, pero la bajada la he disfrutado un montón». El sol ya había salido pero la lluvia de primera hora volvía a ser motivo de debate en su círculo de allegados. «No me ha disgustado cuando he visto que llovía a la mañana. En casa me han dicho que lo disfrutase y es lo que he hecho».

Acompañada de su hermano Iosu, Maialen Sagarzazu, de Arkoll, se tomaba un respiro al mediodía cerca del santuario. «He empezado muy nerviosa pero luego me he tranquilizado. En casa no paraban de mirar la previsión y decirme a qué hora iba a dejar de llover. Iba ser un día emocionante lloviese o no. Mi tío me ha bajado con el paraguas desde Santiagotxo hasta la salida y no me he mojado nada. En Gernikako Arbola, justo ha parado y hemos salido. He visto que el tiempo estaba mejorando y me he tranquilizado».

Maialen explicaba que «subir la calle Mayor ha sido un subidón, muy emocionante. Ver la gente tan volcada y aplaudiendo ha sido lo más».