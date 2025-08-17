Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imágenes del momento en el que el buzo es rescatado con la ayuda de la escalera del vehículo de los bomberos. IÑAKI URTIZBEREA

Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia

Al rescatado se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de ser trasladado a un centro hospitalario

Martin Ruiz Egaña

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

El exterior del puerto de Hondarribia es una zona de buceo habitual para los submarinistas de la zona. Aunque rocosa, es escogida por muchos para ... sumergirse varios metros y disfrutar de las profundidades del mar. Como cada día, la presencia de submarinistas cerca de las rocas no reclamaba la atención de los viandantes que pasaban por el puerto refugio. La mañana transcurríacon normalidad, pero pasadas las 13.00 horas el trasiego de ambulancias y vehículos policiales alertó a los paseantes que se encontraban en el lugar. Muchos se asomaron al sector de rocas y descubrieron que varios sanitarios, posados en ellas, atendían a una persona que acababa de salir del agua. Según fuentes de los bomberos, se trataba de «un buzo que tuvo algún problema durante su inmersión». La sorpresa de los presentes llegó cuando vieron aparecer dos camiones de bomberos: una autobomba y una autoescala equipada con una escalera de más de 30 metros, procedentes del Parque de Bomberos del Bidasoa.

