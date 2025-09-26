El pleno aprobó el incremento del 2% en las tasas municipales para 2026

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento celebrado el jueves aprobó el incremento del 2% en las tasas municipales para el año que viene, con los votos a favor de Abotsanitz (siete) y EH Bildu (dos), en contra de EAJ-PNV (seis) y abstención del PSE-EE (uno). Fue uno de los puntos más destacados de una sesión que se prolongó por espacio de dos horas y en la que se estrenó, como concejal de EAJ-PNV, Borja Agueda, en sustitución de Alaitz Zabala.

El incremento de las tasas es, en palabras del alcalde Igor Enparan, «una actualización moderada y necesaria para garantizar la calidad de los servicios municipales y con la que buscamos mantener el equilibrio entre la aportación ciudadana y el coste real de los servicios, sin que suponga un impacto excesivo en la economía local».

En la misma línea, con votos favorables del equipo de gobierno y abstención de la oposición, se eleva del 75 % al 100 % el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los inmuebles que no sean residencia habitual. Además, se reduce el umbral de consumo energético para acreditar la exención del recargo: será necesario justificar un consumo anual mínimo de 1.000 kWh —frente a los 3.000 anteriores— mediante facturas del año previo.

Explicó Enparan que «esta medida tiene el doble objetivo de garantizar un uso más responsable del parque de viviendas y favorecer que los inmuebles cumplan su función social. Queremos que Hondarribia siga siendo una ciudad viva y con oportunidades para que sus vecinos y vecinas puedan acceder a una vivienda».

Por otro lado, y con el objetivo de seguir avanzando en movilidad sostenible, se refuerzan las bonificaciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con votos favorables de los gobernantes y contrarios de la oposición.

La bonificación para los vehículos eléctricos puros pasa del 94 % al 95 %, mientras que para los vehículos híbridos se aplicará una bonificación en función de sus emisiones, desde el 25% hasta el 75%.

Modificación presupuestaria

Además, en el pleno de septiembre se aprobó por unanimidad una modificación presupuestaria de 359.000 euros con cargo al remanente de tesorería para cubrir gastos urgentes no previstos en el presupuesto de 2025: 350.000 euros para cubrir la subida obligatoria del 0,5% en las retribuciones de todo el personal municipal, aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de julio de 2025, y 9.000 euros adicionales para reforzar la formación del personal.