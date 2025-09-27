«Una de nuestras mejores regatas fue el primer domingo de La Concha»

I. A. HONDARRIBIA Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

. En la Bandera de La Concha, la Ama Guadalupekoa fue cuarta en la regata clasificatoria, sexta el primer domingo, octava el segundo y sexta en la general.

– Vamos con La Concha. Diecinueve participaciones seguidas, se dice pronto.

– Sabíamos que no iba a ser fácil, porque siempre hay mucha competencia y pocas plazas. Por eso la clasificatoria siempre es una regata muy especial. Pero ese día fuimos capaces de dar el nivel que habíamos dado durante el verano y creo que lo hicimos muy bien, gracias a los chavales y gracias al trabajo de Joseba como patrón. Estuvimos acertados y eso nos dio el pase para jugar los dos domingos de septiembre en La Concha, que es donde siempre quieres estar.

– Y en esos dos domingos, cara y cruz, ¿verdad?

– Me preguntabas por las mejores regatas que hemos hecho y ahí metería también la del primer domingo de La Concha, que lo hicimos muy bien, con un buen tiempo y yendo en peores condiciones que la primera tanda. Y para el segundo domingo tuvimos la mala noticia de que Mattin Etxaniz se lesionó en un accidente de moto la víspera y eso no nos ayudó mucho. Desde el inicio ya no salimos como es debido y cuando nos vimos un poco atrás ya la cabeza también empieza a funcionar. Piensas muchas cosas y al final estás fuera de tu nivel. El resultado no fue el que queríamos, pero nos quedamos satisfechos con el rendimiento de los chavales y del partrón, que lo dieron todo.