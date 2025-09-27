Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los remeros, entrenadores y delegados de Hondarribia posan contentos tras la última regata de la temporada.

Hondarribia

«Una de nuestras mejores regatas fue el primer domingo de La Concha»

I. A.

HONDARRIBIA

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:20

. En la Bandera de La Concha, la Ama Guadalupekoa fue cuarta en la regata clasificatoria, sexta el primer domingo, octava el segundo y sexta en la general.

– Vamos con La Concha. Diecinueve participaciones seguidas, se dice pronto.

– Sabíamos que no iba a ser fácil, porque siempre hay mucha competencia y pocas plazas. Por eso la clasificatoria siempre es una regata muy especial. Pero ese día fuimos capaces de dar el nivel que habíamos dado durante el verano y creo que lo hicimos muy bien, gracias a los chavales y gracias al trabajo de Joseba como patrón. Estuvimos acertados y eso nos dio el pase para jugar los dos domingos de septiembre en La Concha, que es donde siempre quieres estar.

– Y en esos dos domingos, cara y cruz, ¿verdad?

– Me preguntabas por las mejores regatas que hemos hecho y ahí metería también la del primer domingo de La Concha, que lo hicimos muy bien, con un buen tiempo y yendo en peores condiciones que la primera tanda. Y para el segundo domingo tuvimos la mala noticia de que Mattin Etxaniz se lesionó en un accidente de moto la víspera y eso no nos ayudó mucho. Desde el inicio ya no salimos como es debido y cuando nos vimos un poco atrás ya la cabeza también empieza a funcionar. Piensas muchas cosas y al final estás fuera de tu nivel. El resultado no fue el que queríamos, pero nos quedamos satisfechos con el rendimiento de los chavales y del partrón, que lo dieron todo.

