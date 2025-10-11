Guztion Alardea lamenta que «no se diera ningún punto de encuentro en Gernikako Arbola»

En su valoración de las fiestas, Guztion Alardea lamenta que la decisión de HAOSE de no acudir a Gernikako Arbola en la mañana del ... 8 de septiembre «supuso que no se diera ningún punto de encuentro, ni con las miembros de la compañía Jaizkibel, ni tampoco entre amigos de distintas compañías. Y aunque después todo se hiciera deprisa y corriendo, para las nueve el cabo de hacheros no estaba donde debía estar».

Estima Guztion Alardea que HAOSE, «con el fin de cumplir el decreto a medias, envió a un rincón de Gernikako Arbola a algunas cantineras, banderas y capitanes. El resto, bajo la fórmula del derecho de concentración solicitada al Departamento de Interior, permaneció en las inmediaciones de Gernikako Arbola». Y en este punto se pregunta, «¿sabían los participantes del Alarde que estaban participando en una manifestación». Además, teniendo en cuenta que «esta solicitud se hizo unos días antes, ¿por qué no se informó? ¿Tienen miedo las autoridades de HAOSE a expresar las cosas de forma clara a los miembros del Alarde?»

En cuanto al día 7, «el año pasado, HAOSE reprochó el supuesto de no haber permitido a la Tanborrada entrar en Arma Plaza junto a la corporación municipal. Este año, sin embargo, debido a la presencia de tres personas de Jaizkibel en la plaza, desde HAOSE decidieron que la Tanborrada no estaría en su lugar habitual. ¿Cómo es posible que HAOSE se niegue a estar en la plaza por la presencia de tres ciudadanas que están cumpliendo con el ritual del Alarde?».

En ese acto, «por encima de algún silbido aislado, la amplia mayoría de la plaza expresó su respeto a los legítimos representantes de la ciudadanía.

Guztion Alardea recuerda que «HAOSE y su entorno volvieron a realizar una campaña contra el gobierno municipal» y también rescata el dato de una encuesta en la que «el 55,8% del pueblo está a favor de la participación de la mujer», por lo que «le pedimos a HAOSE sentido común y responsabilidad» y acabe dando «el espacio que merecen a las mujeres que quieren participar en el Alarde».