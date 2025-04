«Explico las dificultades de las mujeres para profesionalizar su arte»

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Sábado, 5 de abril 2025, 20:15 Comenta Compartir

La inquieta María José Noain, historiadora y arqueóloga, ha centrado últimamente sus esfuerzos en repasar la presencia e importancia de las mujeres en la historia del arte, publicando un libro que va a ser referencial sobre este asunto.

–No es su primer libro, ¿verdad?

–No, llevo unos cuantos a mis espaldas, pero éste es el primero que está realizado con una editorial que tiene sede en Madrid y Barcelona y que está haciendo una distribución profesional a nivel estatal nacional. También tengo otras publicaciones, de las que además estoy muy satisfecha, pero que han sido autoediciones.

INSPIRACIÓN«Mi madre me ubicó en la casilla de salida para este libro, ha sido un magnífico ejemplo»ANONIMATO«A diferencia de la literatura, en el arte no se da tanto el caso de que firmaran con un pseudónimo»

–¿Por qué este tema?

–La editorial me contactó para que escribiera un libro más vinculado con mi formación como arqueóloga, pero les propuse este tema. Primero, porque en aquel momento había impartido un curso con el mismo título y ya tenía el material, la bibliografía y todo el conocimiento mucho más fresco. Y segundo, porque en la deriva profesional que he hecho en los últimos años, casi de forma intuitiva o incluso un poco de manera casual, estoy trabajando todo el tiempo sobre cuestiones de historia y arte relacionadas con la perspectiva de género. Es un eje transversal en todo lo que hago, está muy presente y me parece una oportunidad magnífica poder aplicarla a la historia del arte.

–¿Tuvo alguna otra motivación?

–La verdad es que sí. Otro motivo que me llevó a trabajar este tema fue que mi madre Carmen Maura lo había trabajado previamente, porque aparte de su faceta como pintora, ella también impartía clases y por sus inquietudes personales empezó también a trabajar y a estudiar ese tema en algunas sesiones que ofreció. De hecho, algunos de los libros con los que he trabajado para preparar el mío fueron heredados de mi madre, que por sus propias inquietudes también empezó a trabajar ese tema.

–¿Cómo ha estructurado el libro? ¿Cronológicamente, por disciplinas?

–Me parece una pregunta muy importante, porque leyendo el título puedo dar la sensación de que es un libro en el que hablo de mujeres artistas, que eso es verdad, pero no es el eje que estructura el libro y tampoco están ordenadas cronológicamente. Para empezar, no solamente hablo de mujeres artistas, también hablo del papel que ha jugado la mujer en la historia del arte, como creadora, modelo, musa, inspiradora o mecenas. Los capítulos están ordenados temáticamente. Hablo de la utilización del desnudo femenino a lo largo de la historia del arte; o si ha habido unas técnicas artísticas tradicionalmente masculinas, frente a otras tradicionalmente femeninas; si se puede reconocer que un cuadro ha sido pintado por un hombre o por una mujer; ¿cómo se ha reflejado el hábito doméstico y la maternidad en el arte?; ¿cuál ha sido la importancia del autorretrato o de la firma? No es solo una recopilación de nombres vida y obra, sino que intento ir más allá y ofrecer una reflexión sobre qué papel hemos jugado en muy distintos aspectos a lo largo de la historia del arte.

–¿Que muestra el libro?

–Los objetivos principales son, por un lado, explicar las dificultades que encontraron las mujeres para profesionalizar su arte, con qué impedimentos tuvieron que luchar para poder vivir profesionalmente del arte, y la segunda cuestión, reflexionar sobre por qué a pesar de que algunas pocas lo consiguieron, venciendo todas esas dificultades, sus nombres han quedado ocultos por la historia.

–Supongo que será una pregunta difícil: ¿Con qué mujer de su libro se queda?

–La primera vez que me lo preguntaron no tuve respuesta y dije, me la tengo que preparar. No la tengo bien preparada, por lo que te diré que me quedo con Carmen Maura, mi madre, en este caso como artista. Primero, porque ella me puso en esta senda, me ubicó en la casilla de salida. Y segundo, porque creo que fue una gran pintora y en sus primeros años trabajó mucho sobre las dificultades de las mujeres en el arte y su pintura fue, sobre todo, de ámbito doméstico. Entonces, es un magnífico ejemplo para hablar de la calidad de un artista y, al mismo tiempo, reflexionar sobre las cuestiones que quiero tratar en el libro.

–¿Qué me cuenta de mujeres que tuvieron que realizar su actividad en el anonimato?

–A diferencia de la literatura, en el arte no se da tanto el caso de que firmaran con un pseudónimo masculino, pero sí se dan fenómenos que son muy interesantes en ese sentido. Por un lado, muchísimas artistas no firmaban, sobre todo, hablo de las épocas más antiguas. Por ejemplo, Sofonisba Anguissola, que fue pintora en la corte del rey español Felipe II y que hizo retratos de los reyes, incluso del propio Felipe II, no firmaba sus obras, ni con nombre de mujer, ni con nombre de hombre. No podía profesionalizarse y no podía vender sus cuadros. Podía hacer un retrato del rey y recibir regalos, pero no se le podía pagar con un dinero, mientras que los pintores masculinos de esa misma corte española sí se les pagaba y, por tanto, podían firmar sus obras.