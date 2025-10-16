EAJ-PNV quiere «una ciudad habitable, segura, dinámica y culturalmente rica»

EAJ-PNV de Hondarribia ha presentado sus propuestas para el presupuesto municipal de 2026, con «medidas concretas que buscan dar respuesta inmediata a las ... necesidades de la ciudadanía. Desde ayudas al alquiler para jóvenes hasta la mejora de infraestructuras y espacios de ocio, apostamos por una Hondarribia más habitable, segura y dinámica». Los jeltzales proponen «soluciones reales» en matería de vivienda y movilidad para poder vivir en «una ciudad agradable».

El principal partido de la oposición subraya que «el acceso a una vivienda digna es una prioridad para nosotros» y advierte que el Plan General aprobado provisionalmente por el actual gobierno «presenta importantes inseguridades jurídicas, por lo que resulta fundamental plantear soluciones realistas y que den respuestas inmediatas a la ciudadanía».

Así pues, propone ayudas al alquiler para jóvenes (100.000 euros), crear el departamento de vivienda que gestione las promociones de vivienda pública en la ciudad (100.000) y un royecto de viviendas públicas en la calle Biteri, entre el frontón Jostaldi y Muliate (150.000).

En el apartado de movilidad, EAJ-PNV apunta hacia la adaptación de paradas de autobús urbano (200.000 euros), conexión entre carriles bici existentes y desarrollo de nuevos carriles (200.000), el proyecto de aparcamiento en Javier Ugarte (150.000) y los proyectos de ascensores en la calle Santiago y en Harresilanda (100.000), todo ello para tener «una movilidad urbana más segura, accesible y sostenible, con propuestas y acciones concretas».

Por otro lado, los nacionalistas buscan fortalecer la economía local y dinamizar el comercio y el primer sector, al tiempo que apuestan por «un Ayuntamiento que sea cercano y facilite la relación con la ciudadanía y asociaciones, reforzando el apoyo al tejido asociativo local».

Ocio, cultura y deporte

Igualmente, EAJ-PNV quiere inversiones que potencian el ocio, la cultura y el deporte como elementos clave de la calidad de vida en Hondarribia, destacando la mejora en instalaciones deportivas (300.000 euros), una zona de calistenia (100.000), inversión en skate park y pump track (430.000) y un festival de música de verano (200.000).

Para mantener la ciudad segura, accesible y cuidada, los jeltzales proponen actuaciones para garantizar un entorno urbano y natural seguro, preparado frente a riesgos, como la reparación de caminos rurales (300.000), llevar el proyecto Kalez-kale a Mendelu, Oliden y Arkoll con construcción de aceras (250.000), así como una de limpieza del monte para prevención de incendios (100.000) y trabajos para proteger frente a mareas vivas (150.000).

Con esta batería de propuestas, EAJ-PNV reafirma su «compromiso con una Hondarribia habitable, segura, dinámica y culturalmente rica, trabajando de manera responsable para que los presupuestos municipales reflejen las necesidades y prioridades reales de la ciudadanía».