Las 10 noticias clave de la jornada
Entre las propuestas se contemplan 300.000 euros para reparación de caminos rurales. I.A.

Hondarribia

EAJ-PNV quiere «una ciudad habitable, segura, dinámica y culturalmente rica»

Los jeltzales han presentado propuestas para el presupuesto municipal de 2026

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24

Comenta

EAJ-PNV de Hondarribia ha presentado sus propuestas para el presupuesto municipal de 2026, con «medidas concretas que buscan dar respuesta inmediata a las ... necesidades de la ciudadanía. Desde ayudas al alquiler para jóvenes hasta la mejora de infraestructuras y espacios de ocio, apostamos por una Hondarribia más habitable, segura y dinámica». Los jeltzales proponen «soluciones reales» en matería de vivienda y movilidad para poder vivir en «una ciudad agradable».

