La Banda de Música propone un concierto distendido en Gipuzkoa Plaza

I. A. HONDARRIBIA. Viernes, 13 de junio 2025, 20:30 Comenta Compartir

Una de las dos citas que la Banda de Música Ciudad de Hondarribia tiene en el mes de junio –la otra será la víspera de San Juan– tendrá lugar mañana en Gipuzkoa Plaza a partir de las 12.30, y en los soportales del Ayuntamiento en caso de lluvia.

Será un recital distendido a la hora del aperitivo y la agrupación quiere recuperar el tono de aquellos conciertos que se ofrecían hace muchos años frente al Txantxangorri, con una recopilación de boleros, tangos, rumbas y pasodobles y alguna pieza de rock.

El repertorio de mañana es el siguiente: 'Sierra de luna' (F. de Val), 'Ay Rosmary' (Daniel Montorio), 'El gato montés' (Manuel Penella), 'Santana' (Giancarlo Gazzani), 'A Jorge Negrete' (Chucho Monge), 'El bimbo' (Claude Morgan), 'Perfidia' (Alberto Domínguez), 'Medley de boleros' (arreglos J. Molina), 'Amarito Roca' (Jaime Teixidor), 'Beethoven Mambo' (Rafael Vizcaíno), 'On the sunny side of the street' (arreglo Peter Kleine Schaars), 'Yo vendo unos ojos negros' (renato Morena), 'Sir Duke' (Stevie Wonder), 'Can't take my eyes off you' (Bob Crewe y Bob Gaudio, arreglo Johan de Meij), 'Ixil ixilik dago' (instrumentación Angel Briz), 'Deva' (Pablo Sorozabal).