Detenidos dos jóvenes en Irun cuando circulaban por la AP-8 en un coche robado y con matrícula falsa

Dos jóvenes, de 24 y 27 años, han sido detenidos en Irun cuando circulaban por la AP-8 con una coche robado, según informa el ... departamento vasco de Seguridad.

Agentes de la Sección de Delitos en carretera de la Ertzaintza han procedido a la detención en la ciudad fronteriza de ocupantes de un vehículo, que constaba como sustraído y portaba placas de matrícula falsas, tras ser interceptado en la autopista. Al parecer, pretendían salir del país y se dirigían hacia Bélgica.

Hacia el mediodía de ayer, jueves, y dentro de las tareas preventivas de esta sección de la Ertzaintza contra los delitos cometidos en las carreteras, el citado vehículo, de alta gama, fue parado en la autopista AP-8 a su paso por Irun cuando circulaba hacia el paso fronterizo. La dotación policial, apuntan desde Seguridad, identificó a los dos hombres que iban a bordo, ambos de procedencia latinoamericana. Tras chequear las placas de matrícula francesas que portaba, los agentes pudieron confirmar que eran falsificadas y que el coche constaba como sustraído recientemente en España.

Una vez realizadas las verificaciones pertinentes, ambos, de 24 y 27 años, fueron detenidos por un delito de robo de vehículo, siendo traslados a dependencias policiales para tramitar las diligencias correspondientes. Según las averiguaciones llevadas a cabo por la Ertzaintza, supuestamente trataban de atravesar la frontera con destino a Bélgica.