Zubieta celebrará el Día del Euskera con distintas actividades hoy y mañana

Los jóvenes de Zubieta han organizado el Euskararen Eguna que se celebra hoy y mañana en la localidad con distintas actividades.

Hoy a las 20.00 horas, tendrán concurso de pintxos en el hostal Errandonea y también habrá trikipoteo. A las 22.00 horas campeonato de mus en Errandonea y después música con Ezin Egon.

Mañana sábado los actos comenzarán con la principal novedad de este año. A las 9.00 saldrá la carrera de montaña, aunque para las 7.30 horas. comenzarán a repartir los dorsales. A partir de las 10.00 horas se expondrán los trabajos de los artesanos locales en la plaza. A las 11.45 horas estará el grupo de batukada Kuatukada. Después se repartirán los premios de la carrera de montaña.

A las 13.00 horas. comenzará la apuesta de aizkora con Jesús Etxeberria y Jazinto Etxekonanea; Mikel Indakotxea y Raúl Castro y Mikel Santesteban y Julen Urrutia.

Tras la comida popular habrá ginkana infantila a las 16.30 horas. Por la tarde y la noche no faltará la música, a las 18.00 horas. con la txaranga Mutil Gazteak, a las 20.30 horas. con el grupo musical Txapela Brava y a partir de las 23.30 horas, verbena con grupo Olgeta y gaupasa para terminar con la jornada.