Zirika Zirkus ofrece una actuación que une circo y teatro en Arizkun

El programa cultural 'Con los pies en las nuebes', que financia y ofrece anualmente actuaciones de diferentes artistas por toda Navarra, llega esta tarde ... a la Plaza de Arizkun.

Zirika Zirkus ofrece 'Marieta Zirkus' con la intención de convertir la pequeña plaza circular de la localidad en su «pista al aire libre».

Marieta Zirkus es un espectáculo de teatro-circo. Una compañía familiar de circo : dos sobrinas y su tía más querida, la que las cuidaba y consentía de pequeñas, la que proponía los planes más locos. Quieren tanto estas sobrinas a su tía que la cuidan por encima de sus necesidades. «¡Tú, la presentadora, tía! ¡Tú, la presentadora! ¡Aquí sentada, tranquila!» le dicen. La mantendrían entre algodones, si pudieran, y es que hay amores que frenan, por eso la tía o como ellas la llaman Mari Pantxi, les va a hacer ver donde acaba el cariño, solidaridad, sororidad... para dar paso al capacitismo. Mari se ha utilizado para menospreciar, para insultar, «esa no es más que una Mari», mari maricón, mari mariliendre, Mari la diosa, orgullosas de ser Marietas. La obra estará dirigida a todos los públicos de todas las clases y edades y durará poco más de una hora.