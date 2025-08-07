Visita guiada hoy en Bertiz a la muestra 'Ars Naturae Natura Artis'

Baztan BortziriakVisita guiada hoy en Bertiz a la muestra 'Ars Naturae Natura Artis'
Los miembros del grupo Variopintas realizarán la visita guiada del mediodía
Baztan/Bidasoa
Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28
Arte y naturaleza confluyen en una singular propuesta expositiva que reúne en el Jardín Botánico del Parque Natural de Bertiz a ocho mujeres artistas ... del colectivo Variopintas. Bajo el título 'Ars Naturae-Natura artis', esta exposición colectiva es una expresión de respeto y fascinación por la naturaleza como origen, impulso y materia del arte. Todo, dentro del programa Kultur, del Gobierno de Navarra.
Y aunque la muestra se puede visitar hasta el 31 de agosto de forma libre, desde el colectivo Variopintas han propuesto una segunda visita guiada para hoy 8 de agosto a las 12.00 horas.
Ocho perspectivas
El colectivo artístico Variopintas, formado por ocho mujeres (Leire Olkotz, Idoia Iribertegui, Berta Suescun, Mila Garcia del Estudio Similarte, Gabriela Barrio de Tea en la azotea, Itziar Goñi, Rebecca Gil y Concha Pasamar), ha presentado en Bertiz la propuesta Ars Naturae – Natura Artis, realizada con una mezcla de lenguajes y miradas. Es el reconocimiento del respeto a la naturaleza como origen, impulso y materia del arte. Esta naturaleza podrá ser observada y transformada ('ars naturae'), pero también será concebida como un reflejo interno de la forma de creación de cada una ('natura artis').
Estas ocho miradas, cada una según su naturaleza, exploran, sorprenden, reinterpretan o recrean la belleza de la naturaleza, cada una con su lenguaje, su técnica y sus múltiples miradas, unidas por un relato común: una secuencia narrativa en forma de cuento que servirá de hilo conductor a lo largo del recorrido.
Al final, un maletín espera al visitante, acompañado de hojas en blanco, para que el público interactúe y participe en la propuesta artística, integrando el discurso oral y literario con el discurso visual.
