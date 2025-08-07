Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Al mediodía se realizará una visita guiada por la muestra. A.D.C.

Baztan Bortziriak

Visita guiada hoy en Bertiz a la muestra 'Ars Naturae Natura Artis'

Los miembros del grupo Variopintas realizarán la visita guiada del mediodía

Alicia del Castillo

Alicia del Castillo

Baztan/Bidasoa

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28

Arte y naturaleza confluyen en una singular propuesta expositiva que reúne en el Jardín Botánico del Parque Natural de Bertiz a ocho mujeres artistas ... del colectivo Variopintas. Bajo el título 'Ars Naturae-Natura artis', esta exposición colectiva es una expresión de respeto y fascinación por la naturaleza como origen, impulso y materia del arte. Todo, dentro del programa Kultur, del Gobierno de Navarra.

