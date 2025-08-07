Urdazubi celebra una nueva edición del Día del Hierro mañana sábado

Mañana sábado 9 de agosto el Día del Hierro de Urdazubi-Urdax celebrará su XVII edición. Es esta una fiesta ya consolidada, que reúne ... cada año a muchos visitantes que acuden a la localidad fronteriza para ver la llegada del mineral de hierro transportado por los bueyes y a disfrutar de un día festivo.

En el programa vuelve a destacar la escenificación de parte del recorrido de hierro, desde Bizkaia hasta Urdax. Se podrá ver el transporte con un carro tirado por bueyes del mineral de hierro para ser entregado al Abad del Monasterio a cambio de unas monedas de oro, además de un mercado de artesanía, exhibición de forja a cargo de los Hermanos Brun, Zikiro popular, la actuación del acordeonista Joxe Ángel Elizalde y el grupo Mariachi 'Gavilanes' bailables y muchas más sorpresas.

Amplio programa

A las 10.00 horas se abre el mercado de artesanía en la plaza del pueblo con castillos hinchables, barcos y juegos para los más pequeños.

Además, a lo largo de la mañana, exhibición de forja a cargo de los Hermanos Brun.

En torno a las 11.30 h. la comitiva transporta el Mineral de hierro en un carro de bueyes desde Axular hasta la plaza de Urdax.

A las 12.00 h. comenzará la escenificación de la llegada del Mineral al Monasterio. Tras el examen de los ferrones y el trato correspondiente, el Abad realizará el pago a los benaqueros de Plentzia.

A las 14.30 horas comenzará la comida popular, el tradicional Zikiro jate, en el frontón.

Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas dará inicio la actuación de grupo Mariachi 'Los Gavilanes' y una hora más tarde empezarán los bailables en el frontón con el acordeonista Joxe Ángel Elizalde. Durante todo el día habrá animaciones, música y la posibilidad de visitar el Monasterio, el Molino, el centro de Interpretación de la Naturaleza Trikuharry y las cuevas...

Historia

Con esta fiesta, la localidad fronteriza rememora su histórica vinculación con el hierro, cuya industria tradicional se desarrolló desde el siglo XII hasta el XIX. Anualmente, en agosto, desde el siglo XVI hasta XVIII, llegaban hasta 10.000 quintales de este mineral procedente de Bizkaia para surtir las dos ferrerías del municipio.

El suministro de mineral de hierro desde Bizkaia a Urdax por el puerto de San Juan de Luz se documenta desde la Edad Media. En las épocas más difíciles para el comercio marítimo, los monjes obtenían la autorización especial del rey de España, de Navarra y del señor de Bizkaia y recibían anualmente, según estaba estipulado, 10.000 quintales antiguos (unos 460.000 kilos).