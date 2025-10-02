Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Material robado, en la furgoneta.

Baztan Bortziriak

Tres detenidos tras el robo de cableado en una empresa de Legasa

La empresa tuvo que suspender su actividad por los daños causados

A.D.C.

bertizarana.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16

Comenta

Agentes de la Policía Foral, adscritos al Grupo de seguridad Ciudadana de la Comisaría de Elizondo, han detenido recientemente a tres personas como autoras de un robo con fuerza en una empresa de Legasa.

La madrugada del día 29 de septiembre, una patrulla de Policía Foral, fue movilizada por el Centro de Mando y Coordinación (CMC), para acudir a Legasa, debido a una alerta ciudadana por un vehículo que circulaba de madrugada con las luces apagadas y que ya había sido visto merodeando por la zona en días atrás. Al llegar, los agentes se encontraron con el vehículo descrito, una furgoneta, estacionado y con un varón, que refirió, en un primer momento, no tener nada que ver con el mismo. Sin embargo, en el registro de la furgoneta, los policías forales encontraron su documentación personal, además de la de un familiar, posteriormente detenido. En el interior y oculto por unas sábanas los agentes se incautaron de gran cantidad de cable de cobre/ metálico cortado y numerosas pletinas de uso industrial, cuyo origen el conductor no lograba explicar de forma coherente.

Paralelamente a esta actuación, de nuevo el CMC, informaba de que, en una empresa cercana al lugar, se había producido un robo de una importante cantidad de cableado y de numerosas pletinas. Al ser el material denunciado coincidente con el aparecido en la furgoneta, los policías forales, procedieron a la detención del varón por la comisión de un delito de robo con fuerza.

Esa misma mañana, de nuevo gracias a la colaboración ciudadana, se tenía conocimiento de que dos personas más, que podrían estar involucrados en el robo ocurrido esa madrugada, estaban merodeando en cercanías del cementerio de la localidad de Legasa. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de seguridad ciudadana de la Comisaría de Elizondo, que observaron a dos varones huir del lugar a la carrera, toda vez que se les interceptó, reconocieron a los policías haber participado en el robo ocurrido en la empresa, incautándose los agentes de varias herramientas, útiles, así como de guantes y capuchas utilizados en el robo. Estas dos personas fueron también detenidas, por el delito de robo con fuerza en el interior de la empresa. Entre las tres personas detenidas suman unos 50 antecedentes por delitos similares en diferentes puntos del país, por lo que se trataría de un grupo itinerante. Posteriormente a las detenciones, se interpuso la correspondiente denuncia por parte del responsable de la empresa afectada, destacando que al daño material producido por el robo había que añadir el hecho de que esta acción motivó que la empresa estuviera inoperativa durante varios días, provocando con ello unas pérdidas que rondaban los 200.000 euros diarios.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial Norte, instruyeron las diligencias para el juzgado correspondiente, poniendo a los tres detenidos a disposición del mismo.

