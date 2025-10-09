Tio Teroren semeak ofrecerá su espectáculo en Zugarramurdi este domingo

A. D. C. zugarramurdi. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Este domingo, día 11, a las 12.00 horas. actuará en la Plaza de Zugarramurdi el grupo Tio Teronen semeak, que combina los bailes vascos con el humor.

La función, que lleva el nombre de Haurreskolari, mostrará las épocas escolares, con bailes organizados con melodías de dibujos animados emitidos en euskera hace 30 años, y no faltarán los momentos de humor.