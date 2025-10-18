Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A.D.C.

Baztan Bortziriak

El teatro se adueña de Elizondo

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09

LEB Intensiv arrancó el viernes en Elizondo. Ya por la mañana se podía ver la obra 'Atearen bestaldean' de Hika Teatroa y en la Plaza de los fueros, ya por la tarde, muchos se sorprendieron con 'Gure Etxea', la propuesta de Iosune Onraita en la que participaron vecinos de Baztan y usuarios de Benito Menni. Ayer el público volvió a disfrutar con las distintas obras. Las jornadas continúan hoy con talleres y 'Gandeia' a las 13.30 en la Plaza de los Fueros, 'Heroiaren mina' a las 16.30 en Txokoto; 'Luz negra', a las 17.15 en el Puente de Txokoto, y en el mismo lugar, 'Butaca 78' a las 18.15 h. pondrá el punto final al festival.

