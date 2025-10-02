Sara Apezteguía, uno de los premios de Reconocimiento al trabajo autónomo

A.D.C. Malerreka. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, entregaba el miércoles por la tarde los Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo de Navarra 2025, con los que el Gobierno de Navarra reconoce la trayectoria y contribución de 17 profesionales que desarrollan su actividad en distintos sectores productivos como el agroalimentario, la construcción, el comercio o la hostelería, o en actividades artísticas o belleza y cuidados, entre otros.

Durante el acto, celebrado en el Hotel Castillo de Gorraiz, en el que participaba también el director general de Economía Social y Trabajo, Iñaki Mendióroz, se entregaban 16 galardones y una mención especial a personas referentes en el colectivo autónomo.

Personas galardonadas

Estos galardones, que se entregan anualmente desde 2017, han contado con un total de 50 candidaturas. Las personas premiadas han sido elegidas entre el Consejo Navarro del Trabajo Autónomo y la ciudadanía, a través de votación popular.

La doneztebarra Sara Apezteguía Larrainzar ha sido premiada en la modalidad 'Mejor profesional en construcción, carpintería, ebanistería, pintura, albañilería, cristalería, arquitectura, diseño de interiores y paisajismo'. Apezteguía es ejemplo de relevo generacional en su empresa familiar de Doneztebe, 'Santesteban Interiorismo', que nace de la anterior tienda, creada por su madre, 'Cosas de Casa'. Maeztu ponía en valor la contribución que realizan las personas emprendedoras al tejido empresarial. «Las personas autónomas son un pilar fundamental en nuestra economía, ya que suponen el 15% de la cotización del total de personas cotizantes».