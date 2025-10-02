Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los premiados entre los que se encuentra la doneztebarra. GN

Baztan Bortziriak

Sara Apezteguía, uno de los premios de Reconocimiento al trabajo autónomo

El Gobierno de Navarra reconoce la trayectoria y contribución de 17 profesionales de la Comunidad Foral

A.D.C.

Malerreka.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16

Comenta

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, entregaba el miércoles por la tarde los Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo de Navarra 2025, con los que el Gobierno de Navarra reconoce la trayectoria y contribución de 17 profesionales que desarrollan su actividad en distintos sectores productivos como el agroalimentario, la construcción, el comercio o la hostelería, o en actividades artísticas o belleza y cuidados, entre otros.

Durante el acto, celebrado en el Hotel Castillo de Gorraiz, en el que participaba también el director general de Economía Social y Trabajo, Iñaki Mendióroz, se entregaban 16 galardones y una mención especial a personas referentes en el colectivo autónomo.

Personas galardonadas

Estos galardones, que se entregan anualmente desde 2017, han contado con un total de 50 candidaturas. Las personas premiadas han sido elegidas entre el Consejo Navarro del Trabajo Autónomo y la ciudadanía, a través de votación popular.

La doneztebarra Sara Apezteguía Larrainzar ha sido premiada en la modalidad 'Mejor profesional en construcción, carpintería, ebanistería, pintura, albañilería, cristalería, arquitectura, diseño de interiores y paisajismo'. Apezteguía es ejemplo de relevo generacional en su empresa familiar de Doneztebe, 'Santesteban Interiorismo', que nace de la anterior tienda, creada por su madre, 'Cosas de Casa'. Maeztu ponía en valor la contribución que realizan las personas emprendedoras al tejido empresarial. «Las personas autónomas son un pilar fundamental en nuestra economía, ya que suponen el 15% de la cotización del total de personas cotizantes».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sara Apezteguía, uno de los premios de Reconocimiento al trabajo autónomo

Sara Apezteguía, uno de los premios de Reconocimiento al trabajo autónomo