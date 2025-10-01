Saharaztan busca ayuda para sacar adelante la tómbola de Ferias de Elizondo

A. D. C. baztan. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

Saharaztan, Asociación de Apoyo al Pueblo Saharaui Baztan-Bidasoa, quiere volver a organizar su tómbola solidaria en la celebración de las Ferias de Otoño de Elizondo, los próximos días 24 y 25.

La iniciativa busca recaudar fondos que se destinarán a cubrir los gastos de viaje de los niños y niñas saharauis que participan en el programa Oporrak Bakean (Vacaciones en Paz), gracias al cual pueden disfrutar del verano con familias de acogida de la zona.

La asociación ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía, empresas, asociaciones, artistas o comercios, para que donen objetos que se utilizarán como premios de la tómbola.

Todo el que quiera aportar puede ponerse en contacto con la asociación a través del correo saharaztan@hotmail. com, a través de sus redes sociales (Facebook e Instagram) o directamente, poniéndose en contacto con algún miembro de la asociación. El plazo para colaborar esta abierto hasta el día 10. Desde la organización recuerdan que no se aceptarán aportaciones económicas en efectivo, pero sí se podrá hacer un donativo en formato de bono.