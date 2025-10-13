Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rescatado un cazador de 28 años el domingo tras sufrir una caída en Donamaria

A. D. C.

malerreka.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Un cazador de 28 años era rescatado este domingo tras sufrir una caída que le provocaba una posible fractura de tobillo mientras se encontraba en una zona de bosque en el monte Txaruta, en Donamaria.

Los servicios de emergencia recibían el aviso del accidente a las 12.56 horas y hasta el lugar se movilizaban los bomberos del parque de Oronoz, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero, además de un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Foral. Los bomberos conseguían aproximarse hasta el herido en primer lugar por tierra para después pasar a ser rescatado en helicóptero por el GRT, para trasladarlo hasta el centro de salud de Doneztebe.

El helicóptero tomaba tierra en el campo de fútbol de las Escuelas de Doneztebe, situado al lado del Centro de Salud de la localidad, donde esperaba una ambulancia. Tras el rescate, el herido era trasladado desde ese punto en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Navarra.

