Ratificación del convenio de palomeras entre Etxalar y Sara

A. D. C. Bortziriak. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Aunque los cazadores tienen que esperar unos días, hasta el 1 de octubre, para que comience la caza de palomas y hasta el tercer domingo de ese mes no se celebra la fiesta de las Palomeras, antes de que la actividad se vuelva intensa, en Etxalar mañana domingo celebran la tradicional fiesta en el collado de Lizarieta. El acto más imporante será la firma del convenio sobre palomeras entre las localidades de Etxalar y Sara. La cita es en el Collado de Lizarieta, en la confluencia de las localidades de Sara y Etxalar y está organizada por los palomeros de ambas localidades. Darán a conocer la actividad de la tradicional caza de palomas mediante su captura con redes en Usategieta, que sobrevive en ambas localidades.

Durante toda la mañana habrá una exhibición de paletas, útil con forma de paleta de ping pong, de madera y pintada de blanco que lanzan los palomeros para que las palomas crean que son objeto del ataque de un ave rapaz, motivo por el que bajan al suelo, donde les esperan las redes.

A las 11.30 horas se celebrará el X Campeonato de Lanzamiento de Paletas en categoría Adulta y Juvenil (13-16 años). También ofrecerán la posibilidad de probar el lanzamiento del las paletas a todo el que lo desee.

La 'makila', paleta o karrote, es es el instrumento principal de trabajo de los palomeros, junto a las karrakas, las turutas y los pañuelos. A las 12.30 horas los alcaldes de Sara y Etxalar ratificarán la firma del Convenio de 4 de septiembre de 2011.

A partir de las 14.00 horas tendrá lugar una comida de hermandad y la jornada finalizará con música.