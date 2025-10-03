Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un encuentro anterior.

Baztan Bortziriak

Todo preparado para la celebración del XII Encuentro Violeta

Durante toda la mañana el cine de Doneztebe acoge las distintas ponencias y talleres

A. D. C.

malerreka.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17

Comenta

Todo está preparado para celebrar hoy en Doneztebe la XII edición del Encuentro Violeta. Bajo el título 'Mujeres en política, retos y oportunidades en Navarra', la jornada se desarrollará en el Cine de la localidad. El evento está organizado por Comfin (Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad de Navarra) con la colaboración de ASKE, Ayuntamiento de Doneztebe, Mancomunidad de Malerreka, Instituto Navarro para la Igualdad y Gobierno de Navarra.

El encuentro se dirige a mujeres en cargos políticos y administración pública, integrantes de asociaciones de mujeres o feministas, socias de COMFIN y ciudadanía con interés en la igualdad.

El programa

Los actos comenzarán con la recepción y bienvenida a las 9.15. por parte de la Asociación ASKE. A continuación la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite abrirá el encuentro, junto a Patricia Abad Encinas, directora gerente del INAI/NABI y Yolanda Rodríguez Villegas, presidenta de Comfin.

A las 10.00. tendrá lugar la ponencia 'Mujeres en política. Retos del futuro: de la paridad a la igualdad' a cargo de Nuria Varela Menéndez, escritora y experta en participación de las mujeres en el ámbito político. Tras un descanso, a las 12.00. se proyectará un documental con testimonios de políticas en activo, socias de Comfin. A las 12.30. comenzarán los talleres simultáneos 'Dificultades y necesidades de las mujeres en política'; 'Incidencia feminista para la participación de mujeres en política' y 'Bases para la creación y consolidación de una red foral de políticas'. Tras las conclusiones, la alcaldesa de Doneztebe, Arantxa Arregi, cerrará el encuentro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Todo preparado para la celebración del XII Encuentro Violeta

Todo preparado para la celebración del XII Encuentro Violeta