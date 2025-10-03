Todo preparado para la celebración del XII Encuentro Violeta

A. D. C. malerreka. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Todo está preparado para celebrar hoy en Doneztebe la XII edición del Encuentro Violeta. Bajo el título 'Mujeres en política, retos y oportunidades en Navarra', la jornada se desarrollará en el Cine de la localidad. El evento está organizado por Comfin (Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad de Navarra) con la colaboración de ASKE, Ayuntamiento de Doneztebe, Mancomunidad de Malerreka, Instituto Navarro para la Igualdad y Gobierno de Navarra.

El encuentro se dirige a mujeres en cargos políticos y administración pública, integrantes de asociaciones de mujeres o feministas, socias de COMFIN y ciudadanía con interés en la igualdad.

El programa

Los actos comenzarán con la recepción y bienvenida a las 9.15. por parte de la Asociación ASKE. A continuación la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite abrirá el encuentro, junto a Patricia Abad Encinas, directora gerente del INAI/NABI y Yolanda Rodríguez Villegas, presidenta de Comfin.

A las 10.00. tendrá lugar la ponencia 'Mujeres en política. Retos del futuro: de la paridad a la igualdad' a cargo de Nuria Varela Menéndez, escritora y experta en participación de las mujeres en el ámbito político. Tras un descanso, a las 12.00. se proyectará un documental con testimonios de políticas en activo, socias de Comfin. A las 12.30. comenzarán los talleres simultáneos 'Dificultades y necesidades de las mujeres en política'; 'Incidencia feminista para la participación de mujeres en política' y 'Bases para la creación y consolidación de una red foral de políticas'. Tras las conclusiones, la alcaldesa de Doneztebe, Arantxa Arregi, cerrará el encuentro.