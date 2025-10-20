Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Ibarrola recibió un premio especial por su promoción del Disc Golf.

Baztan Bortziriak

Premios y reconocimiento para los representantes navarros de Disc Golf

Se entregaron los premios de la VI Copa de España con podio navarro en todas las categorías

A. D. C.

baztan-bidasoa.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37

El municipio barcelonés de Palau-Solità i Plegamans ha acogido la XIII edición del Campeonato de España de Disc Golf. La cita reunió a los mejores jugadores en el recorrido del Parc del Fum, un campo de 18 hoyos con par 58 y 1.930 metros de longitud. El evento, organizado por el Club Esperit y la Asociación Española de Disc Golf (AEDG), contó con la colaboración de CRKdiscgolf y PDGA Europe.

Navarra tuvo una presencia destacada con cuatro jugadores pertenecientes Baxi Basajauna Elkartea (Igantzi) y Lekunberri Kirol Taldea. Por el Baxi Basajauna participaban Iñaki Gonzalez Olaizola en categoría MP50 y Mikel Ibarrola Manterola en MP60 y por el Lekunberri KT, Rafa Sarriegui en MPO y su mujer Lorea Zulet en FPO.

La AEDG entregó los premios de la VI Copa de España 2024-2025. Los 4 representantes navarros subieron a lo más alto del pódium; en MPO Rafa Sarriegui del Lekunberri KT, en FPO Lorea Zulet del Lekunberri KT, en MP50 Iñaki Gonzalez Olaizola del BAXI Basajauna. La AEDG entregó un premio especial reconociendo la labor desinteresada por la promoción del Disc Golf a Mikel Ibarrola Manterola del Baxi Basajauna, a quien pilló por sorpresa.

Torneo

En cuanto al Campeonato, se jugó en 3 rondas y una final a 9 hoyos los 4 mejores de cada categoría. En MPO Rafa Sarriegui logró la tercera posición; FPO Lorea Zulet, embarazada de 6 meses, terminó quinta; en MP50 Iñaki Gonzalez Olaizola, revalidó el subcampeonato y en MP60 Mikel Ibarrola terminó quinto.

En Navarra actualmente se puden jubar a disc golf en Irrisarri Land, que cuenta con un campo 18 hoyos en Igantzi; Lekunberri, de 9 hoyos; Universidad de Navarra, 9 hoyos; Bera, 3 hoyos de entrenamiento; Doneztebe, 3 hoyos de entrenamiento; Lesaka, con 3 hoyos de entrenamiento y Artajona, 3 hoyos de entreno.

